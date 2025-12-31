ETV Bharat / state

ट्रेनों-फ्लाइट्स पर कोहरे का साया; तेजस 17 घंटे तो वंदे भारत एक्सप्रेस नौ घंटे लेट

लखनऊ: कोहरे ने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेपटरी कर दिया है. जमीन से लेकर आसमान तक कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है. बसों का संचालन प्रभावित है. ट्रेनों के संचालन पर भी बड़ा असर पड़ा है. जबकि फ्लाइट्स का संचालन भी इससे अछूता नहीं है. तेजस एक्सप्रेस पर तो कोहरे का ऐसा प्रभाव है कि यह ट्रेन पटरी पर समय से लौट ही नहीं पा रही है. एक दिन तो तेजस एक्सप्रेस कैंसिल करनी पड़ी और अब भी यह 17 घंटे की देरी के साथ चल रही है. कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें भी आठ से 10 घंटे लेट हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है.

ये ट्रेनें घंटों देरी से हो रहीं संचालित

82502 आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस-17:17 घंटा

12556 गोरखधाम एक्सप्रेस-11:29 घंटा

13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल-10:30 घंटा

22425 अयोध्या-आनंद विहार वंदे भारत-9:15 घंटा

12004 शताब्दी एक्सप्रेस-8:30 घंटा

22426 आनंद विहार-अयोध्या वंदे भारत-8:15 घंटा

15566 वैशाली एक्सप्रेस-7:38 घंटा़

12226 कैफियात एक्सप्रेस-6:33 घंटा

15734 फरक्का एक्सप्रेस-6:10 घंटा

13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस-4:20 घंटा

12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट-2:40 घंटा

12230 लखनऊ मेल: 2 घंटा

12430 एसी एक्सप्रेस-1:55 घंटा

विमानों पर असर