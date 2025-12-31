ट्रेनों-फ्लाइट्स पर कोहरे का साया; तेजस 17 घंटे तो वंदे भारत एक्सप्रेस नौ घंटे लेट
24 ट्रेनों का समय बदला, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें आठ से 10 घंटे लेट चल रहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 7:05 AM IST
लखनऊ: कोहरे ने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेपटरी कर दिया है. जमीन से लेकर आसमान तक कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है. बसों का संचालन प्रभावित है. ट्रेनों के संचालन पर भी बड़ा असर पड़ा है. जबकि फ्लाइट्स का संचालन भी इससे अछूता नहीं है. तेजस एक्सप्रेस पर तो कोहरे का ऐसा प्रभाव है कि यह ट्रेन पटरी पर समय से लौट ही नहीं पा रही है. एक दिन तो तेजस एक्सप्रेस कैंसिल करनी पड़ी और अब भी यह 17 घंटे की देरी के साथ चल रही है. कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें भी आठ से 10 घंटे लेट हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है.
ये ट्रेनें घंटों देरी से हो रहीं संचालित
- 82502 आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस-17:17 घंटा
- 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस-11:29 घंटा
- 13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल-10:30 घंटा
- 22425 अयोध्या-आनंद विहार वंदे भारत-9:15 घंटा
- 12004 शताब्दी एक्सप्रेस-8:30 घंटा
- 22426 आनंद विहार-अयोध्या वंदे भारत-8:15 घंटा
- 15566 वैशाली एक्सप्रेस-7:38 घंटा़
- 12226 कैफियात एक्सप्रेस-6:33 घंटा
- 15734 फरक्का एक्सप्रेस-6:10 घंटा
- 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस-4:20 घंटा
- 12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट-2:40 घंटा
- 12230 लखनऊ मेल: 2 घंटा
- 12430 एसी एक्सप्रेस-1:55 घंटा
विमानों पर असर
- ओवी-705 मस्कट-लखनऊ-9 : 47 घंटा
- एक्सवाइ-896 दम्माम-लखनऊ-5:16 घंटा
- आइएक्स-1040 दिल्ली-लखनऊ-1:32 घंटा
- आइएक्स-1026 मुंबई-लखनऊ-1:12 घंटा
- 6ई-5264 मुंबई-लखनऊ-1:18
- क्यूपी-1152 मुंबई-लखनऊ-1:10 घंटा
- 6ई-453 हैदराबाद-लखनऊ-1:26 घंटा
- 6ई-2172 दिल्ली-लखनऊ-1:25 घंटा
- एक्सवाइ-333 रियाद-लखनऊ-33 मिनट
- एस5-228 झारसुगुडा-लखनऊ-44 मिनट
- 6ई-6811 गोवा -लखनऊ-36 मिनट
- आइएक्स-193 लखनऊ-दुबई-1:02 घंटा
- 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली-1:19 घंटा
- 6ई-399 लखनऊ-गोवा-1:21 घंटा
- 6ई-6489 लखनऊ-दिल्ली-55 मिनट
- एक्सवाइ-897 लखनऊ-दम्माम-5:23 घंटा
- आइएक्स-1027 लखनऊ-मुंबई-1:04 घंटा
- आइएक्स-2173 लखनऊ-दिल्ली-7:45 घंटा
- एक्सवाइ-334 लखनऊ-रियाद-1:25 घंटा
- एस5-223 लखनऊ-किशनगढ़-45 मिनट
- क्यूपी-1153 लखनऊ -मुंबई-1:07 घंटा
वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे ने इन 24 ट्रेनों का बदला समय
पूर्वोत्तर रेलवे ने 01 जनवरी से ट्रेनों के आवागमन की नई सारणी लागू की है, जिस वजह से कई ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन हुआ है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि लागू नई समय-सारणी के अन्तर्गत 24 गाड़ियों का विभिन्न स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है, एक जनवरी से ये नए समय के अनुसार चलेंगी.
इन गाड़ियों के समय में परिवर्तन
- 15125 बनारस-पटना एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय 06.20 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 06.15 बजे प्रस्थान करेगी.
- 20933 उधना-दानापुर एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय 04.55 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 04.45 बजे छूटेगी.
- 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय 07.25 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 07.03 बजे छूटेगी.
- 19167 अहमदाबाद-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी पर निर्धारित समय 10.15 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 10.00 बजे पहुंचेगी.
- 14854 जोधपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी पर निर्धारित समय 10.15 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 10.00 बजे पहुंचेगी.
- 19305 डॉ. अंबेडकर नगर-कामाख्या एक्सप्रेस वाराणसी जं. से निर्धारित समय 11.45 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 11.25 बजे छूटेगी.
- 18612 बनारस-रांची एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय 15.00 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 14.50 बजे छूटेगी.
- 18524 बनारस-विशाखापट्नम एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय 15.00 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 14.50 बजे प्रस्थान करेगी.
- 19421 अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस वाराणसी जं. से निर्धारित समय 23.50 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 23.35 बजे छूटेगी.
- 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. बनारस से निर्धारित समय 06.05 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 06.25 बजे छूटेगी.
- 65111 बनारस-प्रयागराज रामबाग मेमू गाड़ी बनारस से निर्धारित समय 06.30 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 06.40 बजे प्रस्थान करेगी.
- 14853 वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से निर्धारित समय 16.25 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 16.40 बजे प्रस्थान करेगी.
- 14863 वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से निर्धारित समय 16.25 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 16.40 बजे प्रस्थान करेगी.
- 14865 वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से निर्धारित समय 16.25 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 16.40 बजे प्रस्थान करेगी.
- 19168 वाराणसी सिटी-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से निर्धारित समय 14.05 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 14.00 बजे प्रस्थान करेगी.
- 15008 लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी स्टेशन पर निर्धारित समय 12.20 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 12.15 बजे पहुंचेगी.
- 15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से निर्धारित समय 11.45 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 11.50 बजे प्रस्थान करेगी.
- 16367 कन्याकुमारी-बनारस एक्सप्रेस बनारस स्टेशन पर निर्धारित समय 23.35 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 23.50 बजे पहुंचेगी.
- 15107 बनारस-लखनऊ एक्सप्रेस बनारस से निर्धारित समय 05.05 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 04.55 बजे छूटेगी.
- 14611 गाजीपुर सिटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस गाजीपुर सिटी से निर्धारित समय 08.30 बजे के स्थान पर 08.50 बजे प्रस्थान करेगी.
- 19046 थावे-सूरत एक्सप्रेस छपरा से निर्धारित समय 09.00 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 08.45 बजे छूटेगी.
- 15114 छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस छपरा से निर्धारित समय 18.30 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 18.45 बजे प्रस्थान करेगी.
- 19045 सूरत-थावे एक्सप्रेस छपरा से निर्धारित समय 18.20 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 18.08 बजे छूटेगी.
- 15132 वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से निर्धारित समय 22.30 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 22.20 बजे प्रस्थान करेगी.
यह भी पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर अब मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट, जानिये कैसे मिलेगा फायदा?