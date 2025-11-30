ETV Bharat / state

कोहरे का असर; ये 12 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, जानिए किन तिथियों पर नहीं होगा संचालन

आगरा में 12 ट्रेनें निरस्तय ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: सर्दियों में कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है. ट्रेनें लेट भी चल रही हैं. इसे देखते हुए एक दिसंबर से तीन मार्च तक 12 ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है. रेलवे ने इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग भी रद्द कर दी. इसके साथ ही रेलवे ने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की गति कम की है. साथ ही कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया है. आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते आगरा और मंडल के अलग-अलग स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है. जिसमें गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदह है. अब अजमेर-सियालदह ट्रेन 2 दिसंबर से 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 दिसंबर को निरस्त रहेगी. ऐसे ही एक जनवरी से 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी तक और फरवरी माह में 3 फरवरी से 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 को ट्रेन निरस्त रहेगी. आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते गाड़ी संख्या 12987 सियालदह-अजमेर दिसंबर में 3 से 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 और जनवरी में 2 से 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 और फरवरी माह में एक से 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 को नहीं चलेगी. इसके साथ ही एक मार्च और तीन मार्च को भी ट्रेन संचालित नहीं होगी.