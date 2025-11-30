कोहरे का असर; ये 12 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, जानिए किन तिथियों पर नहीं होगा संचालन
आगरा रेल मंडल के अलग-अलग स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनें रहेंगी रद्द.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 7:56 AM IST
आगरा: सर्दियों में कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है. ट्रेनें लेट भी चल रही हैं. इसे देखते हुए एक दिसंबर से तीन मार्च तक 12 ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है. रेलवे ने इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग भी रद्द कर दी. इसके साथ ही रेलवे ने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की गति कम की है. साथ ही कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया है.
आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते आगरा और मंडल के अलग-अलग स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है. जिसमें गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदह है. अब अजमेर-सियालदह ट्रेन 2 दिसंबर से 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 दिसंबर को निरस्त रहेगी. ऐसे ही एक जनवरी से 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी तक और फरवरी माह में 3 फरवरी से 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 को ट्रेन निरस्त रहेगी.
आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते गाड़ी संख्या 12987 सियालदह-अजमेर दिसंबर में 3 से 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 और जनवरी में 2 से 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 और फरवरी माह में एक से 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 को नहीं चलेगी. इसके साथ ही एक मार्च और तीन मार्च को भी ट्रेन संचालित नहीं होगी.
ये ट्रेंनें भी रहेंगी निरस्त : आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते ट्रेन संख्या 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक, गाड़ी संख्या 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट से और ट्रेन संख्या 11905 आगरा कैंट-होशियारपुर एक दिसंबर से 27 फरवरी तक निरस्त रहेगी. कोहरे के चलते ट्रेन संख्या 11906 होशियारपुर-आगरा कैंट 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक और ट्रेन संख्या 64074 नई दिल्ली-कोसीकलां एक दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी. ट्रेन संख्या 64073 कोसीकलां-नई दिल्ली एक दिसंबर से 28 फरवरी तक और ट्रेन संख्या 51907 ईदगाह जंक्शन-भरतपुर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी. ट्रेन संख्या 51908 भरतपुर-ईदगाह जंक्शन एक दिसंबर से 28 फरवरी तक और ट्रेन संख्या 51909 ईदगाह जंक्शन-भरतपुर और ट्रेन संख्या 51910 भरतपुर-ईदगाह जंक्शन एक दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी.
ये ट्रेनें आंशिक निरस्त: आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते ट्रेन संख्या 12280 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक दिसंबर से 28 फरवरी तक, ट्रेन संख्या 12279 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-ग्वालियर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक, ट्रेन संख्या 12177 हावड़ा-मथुरा (साप्ताहिक) आगरा कैंट-मथुरा 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक, ट्रेन संख्या 12178 मथुरा-हावड़ा मथुरा-आगरा कैंट एक दिसंबर से 23 फरवरी तक आंशिक रूप से निरस्त रहेगी.
