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अल नीनो भी नहीं रोक पाया हिमाचल में मानसून की रफ्तार, जुलाई में बदली बारिश की तस्वीर, अब सिर्फ इतने आंकड़े का इंतजार

शिमला: जून के आखिर तक बारिश की कमी से सूखे जैसे हालात और खेती-बागवानी की बढ़ती चिंताओं के बीच हिमाचल प्रदेश में जुलाई का मानसून पूरी तरह रंग में आ गया है. अल नीनो के असर की आशंकाओं के बावजूद जुलाई महीने में बादलों ने ऐसी मेहरबानी दिखाई कि प्रदेश की मानसूनी तस्वीर ही बदल गई. जून के अंत तक जहां पूरे प्रदेश में सामान्य से करीब 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी, वहीं जुलाई के पहले तीन सप्ताह में हुई लगातार और कई जिलों में भारी बारिश ने इस कमी को तेजी से भर दिया. अब स्थिति यह है कि 1 जून से 21 जुलाई तक पूरे मानसून सीजन में बारिश का घाटा घटकर महज 14 प्रतिशत रह गया है.

दिलचस्प बात यह है कि 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच प्रदेश में 165.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो इस अवधि के सामान्य 165.3 मिलीमीटर के लगभग बराबर है. यानी जुलाई ने अब तक सामान्य बारिश का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मानसून के सक्रिय बने रहने का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. यदि अगले 10 दिनों में प्रदेश में 90.5 मिलीमीटर और बारिश दर्ज होती है तो जुलाई महीने का सामान्य 255.9 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा.

सिरमौर सबसे ज्यादा भीगा, हमीरपुर सबसे पीछे

हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर एक जैसा नहीं दिख रहा है. 1 जुलाई से 21 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल मिलाकर बारिश सामान्य श्रेणी में रही है, लेकिन जिला स्तर पर तस्वीर पूरी तरह अलग नजर आ रही है. कहीं, सामान्य से 58 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई तो कहीं 48 फीसदी तक की कमी रही. सबसे अधिक वर्षा सिरमौर में हुई, जबकि सामान्य से सबसे ज्यादा कमी हमीरपुर में दर्ज की गई. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई से 21 जुलाई तक प्रदेश में सब डिवीजन स्तर पर 165.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा का आंकड़ा 165.3 मिलीमीटर का है. इस तरह पूरे प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 0 रिकॉर्ड किया गया है.

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सिरमौर सबसे अधिक भीगा, जहां 366.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 293.2 मिलीमीटर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है. कांगड़ा में 336.4 मिमी बारिश दर्ज हुई, हालांकि यहां सामान्य बारिश का आंकड़ा 370.8 मिलीमीटर का है. इस तरह से यह बारिश 9 प्रतिशत कम रही. सोलन में 255.4 मिमी बारिश हुई, इस अवधि में सामान्य वर्षा का आंकड़ा 207.5 मिलीमीटर बारिश का है. ऐसे में यहां सामान्य से 23 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. चंबा में 225.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यहां सामान्य बारिश का आंकड़ा 197.5 मिलीमीटर वर्षा का है. इस तरह से यह बारिश 14 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई.

ऊना में 212.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 221.6 मिलीमीटर से 4 प्रतिशत कम रही. मंडी में 175.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य 241.6 मिलीमीटर से 27 प्रतिशत कम है. शिमला में 172.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 137.4 मिलीमीटर की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक रही. कुल्लू में 158.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 118.8 मिलीमीटर के मुकाबले से 33 प्रतिशत अधिक है. बिलासपुर में 123.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य 175.2 मिलीमीटर से 30 प्रतिशत कम रही.

हमीरपुर में 106.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य 207.5 मिलीमीटर होती है. यहां 48 प्रतिशत की सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई. किन्नौर में 68.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य 43.3 मिलीमीटर से 58 प्रतिशत अधिक रही और यह सामान्य से सबसे अधिक अतिरिक्त वर्षा वाला जिला रहा. वहीं, लाहौल-स्पीति में 57.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 85.7 मिलीमीटर से 33 प्रतिशत कम रही.