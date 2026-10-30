बिहार में बढ़ने वाले हैं चावल के दाम ! 'धरती पर रहें या मर जाएं..' छलका किसानों का दर्द
अर्नब साइक्लोन ने बिहार के किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी. चावल के दाम बढ़ने की संभावना है. रिपोर्ट-उमेश पांडे/शशि तुलस्यान
Published : October 30, 2026 at 2:58 PM IST
बक्सर/पटना: "धान की फसल पानी में सड़ रही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धरती पर रहें या मर जाएं." ये दर्द बक्सर के सिर्फ एक किसान श्यामबाबू गौड़ का ही नहीं है, बल्कि कई किसान इसी दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं. दरअसल अर्नब चक्रवात पिछले दो दिनों से कहर बनकर बिहार के किसानों पर टूटा है. पिछले साल मोंथा और इस बार अर्नब तूफान ने किसानों को बर्बादी की दहलीज पर पहुंचा दिया है.
चक्रवात अर्नब से तबाही
बक्सर ही नहीं बल्कि पटना के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं. रोहतास के साथ ही बक्सर और पटना के ग्रामीण इलाकों में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है. किसान धान काट चुके थे और उसके सुखने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे बाजार में बेचा जा सके लेकिन उससे पहले ही उनका सबकुछ मिट्टी में मिल गया. कुल्हड़िया गांव के किसान संतोष कुमार केसरी अपनी बर्बादी पर रो पड़े.
"धान सब भीगकर सड़ रहा है. बड़ी चिंता में पड़े हैं. मेरा बाल-बच्चा कैसे जिएगा-खाएगा. समझ में नहीं आ रहा है कि धरती पर रहें या मर जाएं. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि फट जाएगा. मालगुजारी लेकर खेती किये थे."- श्याम बाबू गौड़ केसरी, किसान, कुल्हड़िया गांव, बक्सर
अर्नब का चावल के दाम पर पड़ सकता है असर
साइक्लोन अर्नब के कारण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ आई है. लेकिन चावल उगाने वाले मुख्य राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए इसका मतलब धान की फसल की बर्बादी है. सामाजिक विश्लेषक का कहना है कि इससे चावल के दाम बढ़ेंगे और इसकी सीधी मार गरीबों को पड़ेगी.
"लगातार दो बार साइक्लोन से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलनी पड़ी है, क्योंकि एक बार जब धान पक रही थी उसमें साइक्लोन आया तो वह धान गिर गया. अब इस पर धान कटनी होने वाली थी तब साइक्लोन आया है. ऐसे में अब किसानों की कमर पूरी तरह टूट गई है. धान के उपज में काफी कमी आएगी. बाजार में चावल की कीमत बढ़ जाएगी."- रमाकांत रंजन किशोर, सामाजिक विश्लेषक, मसौढ़ी
Updated Press Release regarding Extremely Heavy Rainfall issued on Dated 29.10.2026 https://t.co/i8rtPYlt67— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 29, 2026
"हमारे गांव में बारिश ने बहुत तबाही मचाई है. मेरे धान की फसल खेतों में गिरकर सड़ रहा है. एक भी फसल बचा नहीं है. मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? स्कूल की फीस जमा करना था. सारी फसल बर्बाद हो गई."- संतोष कुमार केसरी, किसान, कुल्हड़िया गांव, बक्सर
खेती की बर्बादी से गहरा प्रहार
जिले के खेतों में बिछी धान की फसल को देखकर आज किसानों के घरों में चूल्हा जलने की गंभीर चिंता पैदा हो गई है. जिस अन्नदाता के कठोर पसीने से पूरी दुनिया का पेट भरता है, आज उसकी अपनी ही उम्मीदें चक्रवाती मौसम की भयंकर मार से पूरी तरह मिट्टी में मिलती नजर आ रही हैं. खेतों की बर्बादी से परिवारों पर गहरा प्रहार हुआ है.
कर्ज के जाल में फंसे युवा किसान
युवा किसान सुजीत ने बीस बीघा जमीन मालगुजारी पर लेकर धान लगाया था, लेकिन फसल की कटनी भी नहीं हो सकी. पुराना कर्ज चुकाने के लिए उन्हें भारी ब्याज पर और पैसा लेना पड़ा, जिसका बोझ वे आज भी उठा रहे हैं. वहीं एक अन्य किसान विक्की का दर्द है कि महीने भर पानी में डूबी फसल को बचाने के दौरान कोई सरकारी कृषि कर्मी उनका हाल जानने नहीं पहुंचा.
"तूफान से फसल गिर गया है. 5 बीघा की खेती चौपट हो गई है. मालगुजारी देना है, खाद का पैसा देना है. कोई तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं. पिछले साल भी यही स्थिति थी."- मुकेश कुमार यादव, किसान,कुल्हड़िया गांव, बक्सर
टूटे खुशियों के सुनहरे सपने
इन फसलों की बालियों को देखकर किसी बेबस पिता ने अपनी लाडली बेटी की शादी का सुंदर सपना बुना था. किसी अन्य जरूरतमंद किसान ने इसके सहारे अपने बेटे की पढ़ाई की मोटी फीस भरने का भरोसा दिया था. इसके अलावा कई लाचार किसानों ने अपने बूढ़े और बीमार मां-बाप के महंगे इलाज की उम्मीद भी इसी सुनहरी फसल से लगाई थी. लेकिन अब सबपर पानी फिर गया है.
कठिन मौसम से लंबी लड़ाई
खुले आसमान के नीचे भीषण 44 डिग्री तापमान में अपना शरीर गलाकर अन्नदाताओं ने इस कीमती धान की फसल को तैयार किया था. फसल बचाने के लिए वे कभी सिंचाई के लिए व्याकुल होकर आसमान निहारते रहे, तो कभी विनाशकारी बाढ़ और सुखाड़ जैसी भयानक आपदाओं से लगातार जूझते रहे. महीनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार खेतों में बालियां निकल पाई थीं.
बार-बार चक्रवातों का प्रहार
दुर्भाग्य से चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश ने खेतों में शान से खड़ी फसल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया. पिछले पांच वर्षों में यास, बिपरजॉय, रेमल, दाना, मोंथा और अब अर्णब जैसे खतरनाक चक्रवाती तूफान की मार झेल चुके किसानों के लिए यह बहुत बड़ी आर्थिक चोट है. अब उनके सामने गंभीर संकट खड़ा है.
मोंथा चक्रवात का पुराना जख्म
वर्ष 2025 में आए मोंथा चक्रवात की भारी बारिश ने खेतों में घुटने तक पानी भर दिया था, जिससे धान की फसल सड़ गई थी. रबी की बुआई प्रभावित होने के बावजूद सरकारी रिपोर्ट में नुकसान का वास्तविक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया. उस समय हुए भारी नुकसान के कारण कई परिवारों को अपनी बेटियों की शादियां टालनी पड़ी थीं और बूढ़े माता-पिता का इलाज बीच में ही रुक गया था.
पांच दशक का पुराना दर्द
पिछले पांच दशकों से लगातार खेती कर रहे बुजुर्ग किसान लालबिहारी व्यवस्था पर अपनी गहरी नाराजगी जताते हैं. उनका कहना है कि जब मजदूरी केवल बीस पैसे थी, तब भी किसान मजबूर था और आज भी बेबस है. दिनभर कुदाल चलाने के बाद भी उनके हिस्से सिर्फ नमक-रोटी आती है, जबकि साहब के वातानुकूलित कमरों में फल, कॉफी और फास्ट फूड की कतारें लगी रहती हैं.
"बारिश थमते ही प्रत्येक पंचायत के गांवों में जमीनी जांच कराई जाएगी. कृषि कर्मी खुद खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान का सटीक आकलन करेंगे. इस बार जिले में धान की बंपर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन इस अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने विभागीय अधिकारियों को भी बेहद मायूस किया है."- धर्मेंद्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर
पटना के ग्रामीण इलाकों के किसान भी हलकान
पटना के ग्रामीण इलाकों में भी पिछले दो-तीन दिनों से जारी लगातार रिमझिम बारिश ने किसानों के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच दी हैं. खेतों में पककर पूरी तरह तैयार खड़ी धान की फसल अब इस बेवक्त की मानसूनी बारिश के कारण पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है. किसानों की महीनों की गाढ़ी कमाई डूबने की आशंका गहरा गई है.
खेतों में भीग गई कटी फसल
ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक जागरूक किसानों ने फसल को सुखाने के उद्देश्य से उसकी समय पर कटनी कर उसे खुले खेतों में ही छोड़ दिया था. वे उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी धूप मिलने से धान पूरी तरह सूख जाएगा. मगर इस अनपेक्षित बारिश ने उनके सूखे पड़े धान को एक बार फिर पानी में डुबोकर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है.
बेबस अन्नदाता की आंखों में आंसू
अपनी आंखों के ठीक सामने खून-पसीने से सींची गई सुनहरी फसल को इस तरह पानी में सड़ते देखकर लाचार किसान अब छाती पीट रहे हैं. लागत निकालना तो दूर, अब उनके सामने अपने परिवार का भरण-पोषण करने का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है. मौसम की इस बेरहम मार ने अन्नदाता को पूरी तरह बेबस और असहाय बना दिया है.
सरकार भी नहीं दे रही साथ- किसान
जगपुरा के पीड़ित किसान सीताराम सिंह के साथ ही पश्चिमी इलाके के सुरेंद्र यादव, गजेंद्र यादव और महावीर यादव जैसे अनेक अन्नदाताओं ने अपना गहरा दर्द साझा किया. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं की यह बड़ी आफत हमेशा हम गरीब किसानों को ही झेलनी पड़ती है. एक तरफ तो भगवान की मार है, वहीं दूसरी तरफ संवेदनहीन सरकार से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है.
गहराया रोजी-रोटी का संकट
इस भयंकर प्राकृतिक आपदा के चलते बक्सर और पटना के तमाम ग्रामीण इलाकों के किसानों पर अचानक भारी आर्थिक संकट का बोझ आ चुका है. खेतों से होने वाली आमदनी पूरी तरह ठप हो जाने के कारण अब अन्नदाताओं के घरों की रोजी-रोटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. परिवार के सामने अब पेट भरने का एक नया संघर्ष शुरू हो गया है.
अक्टूबर 2026 के अनुसार चावल के दाम
अक्टूबर 2026 के अनुसार बिहार में चावल का औसत मंडी भाव ₹2,800 प्रति क्विंटल (₹28/किलो) है. सामान्य चावल ₹2,600 से ₹3,000 प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है. सहरसा मंडी में खिलाखिला चावल ₹5,300 से ₹5,400 और बासमती ₹5,700 से ₹5,800 प्रति क्विंटल है. पटना में कतरनी स्टीम चावल ₹25 प्रति किलो से शुरू है. खुदरा बाजार में ब्रांडेड चावल महंगे हैं.
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