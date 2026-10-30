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बिहार में बढ़ने वाले हैं चावल के दाम ! 'धरती पर रहें या मर जाएं..' छलका किसानों का दर्द

बक्सर/पटना: "धान की फसल पानी में सड़ रही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धरती पर रहें या मर जाएं." ये दर्द बक्सर के सिर्फ एक किसान श्यामबाबू गौड़ का ही नहीं है, बल्कि कई किसान इसी दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं. दरअसल अर्नब चक्रवात पिछले दो दिनों से कहर बनकर बिहार के किसानों पर टूटा है. पिछले साल मोंथा और इस बार अर्नब तूफान ने किसानों को बर्बादी की दहलीज पर पहुंचा दिया है.

बक्सर ही नहीं बल्कि पटना के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं. रोहतास के साथ ही बक्सर और पटना के ग्रामीण इलाकों में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है. किसान धान काट चुके थे और उसके सुखने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे बाजार में बेचा जा सके लेकिन उससे पहले ही उनका सबकुछ मिट्टी में मिल गया. कुल्हड़िया गांव के किसान संतोष कुमार केसरी अपनी बर्बादी पर रो पड़े.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"धान सब भीगकर सड़ रहा है. बड़ी चिंता में पड़े हैं. मेरा बाल-बच्चा कैसे जिएगा-खाएगा. समझ में नहीं आ रहा है कि धरती पर रहें या मर जाएं. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि फट जाएगा. मालगुजारी लेकर खेती किये थे."- श्याम बाबू गौड़ केसरी, किसान, कुल्हड़िया गांव, बक्सर

अर्नब का चावल के दाम पर पड़ सकता है असर

साइक्लोन अर्नब के कारण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ आई है. लेकिन चावल उगाने वाले मुख्य राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए इसका मतलब धान की फसल की बर्बादी है. सामाजिक विश्लेषक का कहना है कि इससे चावल के दाम बढ़ेंगे और इसकी सीधी मार गरीबों को पड़ेगी.

"लगातार दो बार साइक्लोन से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलनी पड़ी है, क्योंकि एक बार जब धान पक रही थी उसमें साइक्लोन आया तो वह धान गिर गया. अब इस पर धान कटनी होने वाली थी तब साइक्लोन आया है. ऐसे में अब किसानों की कमर पूरी तरह टूट गई है. धान के उपज में काफी कमी आएगी. बाजार में चावल की कीमत बढ़ जाएगी."- रमाकांत रंजन किशोर, सामाजिक विश्लेषक, मसौढ़ी

"हमारे गांव में बारिश ने बहुत तबाही मचाई है. मेरे धान की फसल खेतों में गिरकर सड़ रहा है. एक भी फसल बचा नहीं है. मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? स्कूल की फीस जमा करना था. सारी फसल बर्बाद हो गई."- संतोष कुमार केसरी, किसान, कुल्हड़िया गांव, बक्सर

खेती की बर्बादी से गहरा प्रहार

जिले के खेतों में बिछी धान की फसल को देखकर आज किसानों के घरों में चूल्हा जलने की गंभीर चिंता पैदा हो गई है. जिस अन्नदाता के कठोर पसीने से पूरी दुनिया का पेट भरता है, आज उसकी अपनी ही उम्मीदें चक्रवाती मौसम की भयंकर मार से पूरी तरह मिट्टी में मिलती नजर आ रही हैं. खेतों की बर्बादी से परिवारों पर गहरा प्रहार हुआ है.

कर्ज के जाल में फंसे युवा किसान

युवा किसान सुजीत ने बीस बीघा जमीन मालगुजारी पर लेकर धान लगाया था, लेकिन फसल की कटनी भी नहीं हो सकी. पुराना कर्ज चुकाने के लिए उन्हें भारी ब्याज पर और पैसा लेना पड़ा, जिसका बोझ वे आज भी उठा रहे हैं. वहीं एक अन्य किसान विक्की का दर्द है कि महीने भर पानी में डूबी फसल को बचाने के दौरान कोई सरकारी कृषि कर्मी उनका हाल जानने नहीं पहुंचा.

बारिश और तूफान में सब तबाह (ETV Bharat)

"तूफान से फसल गिर गया है. 5 बीघा की खेती चौपट हो गई है. मालगुजारी देना है, खाद का पैसा देना है. कोई तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं. पिछले साल भी यही स्थिति थी."- मुकेश कुमार यादव, किसान,कुल्हड़िया गांव, बक्सर

टूटे खुशियों के सुनहरे सपने

इन फसलों की बालियों को देखकर किसी बेबस पिता ने अपनी लाडली बेटी की शादी का सुंदर सपना बुना था. किसी अन्य जरूरतमंद किसान ने इसके सहारे अपने बेटे की पढ़ाई की मोटी फीस भरने का भरोसा दिया था. इसके अलावा कई लाचार किसानों ने अपने बूढ़े और बीमार मां-बाप के महंगे इलाज की उम्मीद भी इसी सुनहरी फसल से लगाई थी. लेकिन अब सबपर पानी फिर गया है.

कठिन मौसम से लंबी लड़ाई

खुले आसमान के नीचे भीषण 44 डिग्री तापमान में अपना शरीर गलाकर अन्नदाताओं ने इस कीमती धान की फसल को तैयार किया था. फसल बचाने के लिए वे कभी सिंचाई के लिए व्याकुल होकर आसमान निहारते रहे, तो कभी विनाशकारी बाढ़ और सुखाड़ जैसी भयानक आपदाओं से लगातार जूझते रहे. महीनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार खेतों में बालियां निकल पाई थीं.

किसानों को सता रही कर्ज चुकाने की चिंता (ETV Bharat)

बार-बार चक्रवातों का प्रहार

दुर्भाग्य से चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश ने खेतों में शान से खड़ी फसल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया. पिछले पांच वर्षों में यास, बिपरजॉय, रेमल, दाना, मोंथा और अब अर्णब जैसे खतरनाक चक्रवाती तूफान की मार झेल चुके किसानों के लिए यह बहुत बड़ी आर्थिक चोट है. अब उनके सामने गंभीर संकट खड़ा है.

मोंथा चक्रवात का पुराना जख्म

वर्ष 2025 में आए मोंथा चक्रवात की भारी बारिश ने खेतों में घुटने तक पानी भर दिया था, जिससे धान की फसल सड़ गई थी. रबी की बुआई प्रभावित होने के बावजूद सरकारी रिपोर्ट में नुकसान का वास्तविक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया. उस समय हुए भारी नुकसान के कारण कई परिवारों को अपनी बेटियों की शादियां टालनी पड़ी थीं और बूढ़े माता-पिता का इलाज बीच में ही रुक गया था.