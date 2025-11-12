ETV Bharat / state

दुर्ग में ठंड का असर, सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था, अस्पताल में बढ़े मरीज

दुर्ग में ठंड का असर दिखना शुरु हो गया है. प्रशासन ने अलाव के इंतजाम किए हैं.वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही हैं.

दुर्ग में ठंड का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर जारी है. प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर इतना बढ़ गया है कि तड़के सुबह और देर रात अब सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है. तापमान में लगातार गिरावट के कारण लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं. प्रशासन के निर्देश पर दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है.

सार्वजनिक जगहों में अलाव की व्यवस्था : बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक-चौराहों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाकर आमजन को ठंड से राहत दी जा रही है. इन अलावों के आसपास लोग सुबह-शाम गर्माहट पाने के लिए जुट रहे हैं. नगर निगम के कर्मचारियों की टीम लगातार अलाव स्थलों का निरीक्षण कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके.

अस्पताल में बढ़े मरीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अस्पताल में बढ़े मरीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठंड से बचने की सलाह : मौसम में अचानक आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. ठंड के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. दुर्ग जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए हैं. वार्डों में अतिरिक्त कंबल, हीटर और दवाइयों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को असुविधा न हो. दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आशीषन मिंज ने बताया कि ठंड का सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है.

दुर्ग में ठंड का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों को ठंड से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. लोग गर्म कपड़े पहनें, शरीर को खुला न छोड़ें और खानपान में पौष्टिक एवं गर्माहट देने वाले पदार्थों को शामिल करें.अत्यधिक ठंड के कारण नसों में सिकुड़न होती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और हृदयघात जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है-डॉ आशीषन मिंज, सिविल सर्जन

ठंड में खुद का रखे ध्यान : ठंड के दौरान डॉक्टरों के बताए सावधानीपूर्ण उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है.डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ठंड में बाहर न निकलें और बीमार महसूस होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें. प्रशासन की इस पहल से लोगों को जहां ठंड से कुछ राहत मिली है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि आमजन शीतलहर के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रहे.

