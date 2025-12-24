ETV Bharat / state

ऊर्जाधानी में बंद का दिखा व्यापक असर, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मिला समर्थन

कोरबा में छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला है. सर्व समाज ने इस बंद का बुलाया था.

Korba Bandh Effect
कांकेर की घटना पर छत्तीसगढ़ बंद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
कोरबा: कांकेर के आमाबेड़ा की घटना को लेकर सर्व समाज ने बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था. इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला. प्रदेश बंद का ऊर्जाधानी कोरबा में व्यापक भी असर देखने को मिला, अधिकांश दुकानें बंद रही. हिंदूवादी संगठन के लोग बैनर और तख्तियां लेकर रोड पर लोगों से दुकान बंद करने की अपील कर रहे थे.

शांति और सद्भावना के लिए हुआ बंद

सर्व समाज ने स्पष्ट किया कि यह बंद किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के विरोध में नहीं है. प्रदेश में शांति-व्यवस्था, सामुदायिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए है. यह बंद हाल की घटनाओं की निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग को लेकर किया जा रहा है. संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि बंद का उद्देश्य लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार एवं प्रशासन तक आम नागरिकों की आवाज को पहुंचाना है.

कोरबा में बाजार रहा बंद (ETV BHARAT)

दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई

सर्व समाज ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हाल की घटनाओं की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए. किसी भी समुदाय के खिलाफ फैल रही अफवाहों, नफरत और हिंसा पर रोक लगाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं.

Support of CG bandh in Korba
बंद के समर्थन में व्यापारियों की रैली (ETV BHARAT)

कांकेर में जिस तरह से घटनाएं हुई है. उसके विरोध में हम बंद का आह्वान कर रहे हैं. धर्मांतरण के विरोध में हमने यह आयोजन किया है.- राणा मुखर्जी, बजरंग दल के पदाधिकारी

Chhattisgarh bandh in Korba
कोरबा में सर्व समाज का बंद (ETV BHARAT)

कोरबा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन ने कहा कि धर्मांतरण के विरोध में किए गए संयोजन का व्यापारियों ने भरपूर समर्थन किया है. बंद में सभी ने स्वस्फूर्त अपने संस्थानों को बंद रखा है. जिसके लिए मैं आभार जताता हूं.

संपादक की पसंद

