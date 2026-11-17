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इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में उत्तराखंड की कितनी हिस्सेदारी? 461 मिलियन डॉलर के निर्यात के बीच पहाड़ों में निवेश की कितनी संभावना, जानें

देहरादून: देश में इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 122.43 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. वहीं, अक्टूबर महीने में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इंजीनियरिंग क्षेत्र, देश के कुल निर्यात में करीब 29 प्रतिशत योगदान दे रहा है. ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं.

हालांकि, राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के इंजीनियरिंग निर्यात में उत्तराखंड की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है और यहां से किन उत्पादों का निर्यात हो रहा है? देहरादून में आयोजित ईईपीसी इंडिया के 56वें नॉर्दर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और प्रदेश के अधिकारियों ने इन्हीं संभावनाओं पर बात की. चर्चा में राज्य की औद्योगिक नीतियों, निवेश के अनुकूल माहौल, इंजीनियरिंग सेवाओं और पहाड़ी जिलों में रोजगार के अवसरों को लेकर कई अहम बातें सामने आईं.

राज्य में उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट: पॉलिसी-2025 और एमएसएमई नीति के जरिए उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज में राहत, बिजली और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है. सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से भी उद्योगों की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर और वास्तविक औद्योगिक इकाई स्थापित होने के बीच काफी अंतर होता है. किसी परियोजना की जमीन, निर्माण, मशीनरी, उत्पादन शुरू होने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होने तक कई चरण होते हैं.

समिट के दौरान हुए एमओयू में से करीब 30 प्रतिशत निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी राष्ट्रीय रैंकिंग में भी उत्तराखंड ने अपनी स्थिति बेहतर की है. -विनय शंकर पांडे, सचिव उद्योग-

उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने कहा कि, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. नई नीतियां तैयार करने से पहले उद्योग जगत, निवेशकों और अन्य संबंधित पक्षों के सुझाव लिए गए, ताकि निवेशकों की जरूरतों और सरकार की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके.

निवेश के दावे और नई नीतियां, उद्योगों की ग्राउंडिंग कितनी? प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से नई औद्योगिक नीतियों और निवेशक अनुकूल व्यवस्था पर जोर दे रही है.

सवाल सिर्फ निर्यात बढ़ने का नहीं, बल्कि यह भी है कि राज्य के मौजूदा उद्योग वैश्विक बाजार की मांग के मुताबिक अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को कितना बढ़ा पा रहे हैं. इसके लिए स्थानीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार, गुणवत्ता मानकों, वित्तीय सहायता और नए खरीदारों से जोड़ना भी जरूरी होगा. -पंकज चड्ढा, चेयरमैन, ईईपीसी इंडिया-

नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का कुल निर्यात 15,062 करोड़ रुपए रहा था. राज्य से इंजीनियरिंग उत्पादों के साथ दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और रसायनों का भी निर्यात होता है. देहरादून, हरिद्वार, पंतनगर और काशीपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में इंजीनियरिंग और विनिर्माण इकाइयां मौजूद हैं.

निर्यात में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी सामने आ रही है. ऐसे में उत्तराखंड निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है. राज्य में उद्योगों के अनुकूल नीतियां, बिजली की उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन मौजूद है. उत्तराखंड सरकार और बड़े निर्यातकों के साथ मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहता हैं, जिससे भविष्य में नई औद्योगिक इकाइयां प्रदेश में स्थापित हो सकें. -पंकज चड्ढा, चेयरमैन, ईईपीसी इंडिया-

निर्यात में इंजीनियरिंग क्षेत्र की बड़ी भूमिका, उत्तराखंड के पास क्या संभावनाएं?: ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा के मुताबिक, इंजीनियरिंग सेक्टर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है और देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 29 प्रतिशत है. पिछले वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग निर्यात 122 अरब डॉलर के आसपास रहा, जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की उम्मीद है.

इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब तक कितने प्रस्तावों पर वास्तव में काम शुरू हुआ, कितना निवेश आया और उससे कितने लोगों को रोजगार मिला? उद्योग सचिव ने ईईपीसी इंडिया से भी अपेक्षा जताई कि वह प्रदेश के मौजूदा उद्योगों की पहचान कर उन्हें निर्यात के लिए तैयार करने में सहयोग करें. इससे स्थानीय इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, वित्तीय संसाधनों और वैश्विक खरीदारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है.

पहाड़ों में उद्योग और रोजगार, भारी उद्योग नहीं तो क्या हैं विकल्प? उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की चर्चा में सबसे अहम सवाल पर्वतीय जिलों को लेकर रहा. राज्य के मैदानी क्षेत्रों में सिडकुल और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से उद्योगों का विस्तार हुआ है, लेकिन पहाड़ी जिलों में अब भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां सीमित हैं. यही वजह है कि रोजगार के लिए युवाओं का पलायन लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

उत्तराखंड उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने इस दिशा में एक विशेष पहल का प्रस्ताव रखा. उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में पौड़ी या श्रीनगर में स्थानीय युवाओं के लिए उद्यमिता से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह मुख्यमंत्री और उद्योग सचिव से किया गया है. इसमें बैंकों के अधिकारियों को भी शामिल करने की योजना है, ताकि युवाओं को ऋण और वित्तीय सहायता से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल सके.

पहाड़ों में हर जगह बड़े उद्योग स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं. पूजा सामग्री निर्माण, पर्यटन से जुड़े स्मृति चिह्न, प्री-कास्ट बिल्डिंग मटेरियल और आईटी सेक्टर जैसे काम स्थानीय स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं. पहाड़ के युवा स्वरोजगार के लिए तैयार हैं, जरूरत उन्हें सही मार्गदर्शन, वित्तीय मदद और लगातार सहयोग देने की है. प्रस्तावित कार्यक्रम के बाद इच्छुक युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें परियोजना शुरू करने से लेकर आत्मनिर्भर बनने तक सहयोग देने की योजना है.

ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने भी माना कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी उद्योगों के बजाय लाइट इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है. इंजीनियरिंग सेवाओं से जुड़े कई काम ऐसे हैं, जिनके लिए बड़े औद्योगिक परिसर या भारी मशीनरी की जरूरत नहीं होती. आईटी और तकनीकी सेवाओं के केंद्र भी छोटे स्थानों से संचालित हो सकते हैं. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सकते हैं.

-पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तराखंड उद्योग एसोसिएशन-

पर्यावरण और कनेक्टिविटी भी बड़ी चुनौती: विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के प्रमुख और ईईपीसी इंडिया के डिप्टी रीजनल चेयरमैन अरुण शुक्ला ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की संभावनाओं पर व्यावहारिक पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि, दुर्गम और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण उद्योग स्थापित करना पर्यावरण के लिहाज से उचित नहीं होगा. ऐसे उद्योगों के लिए बड़े भूखंड, परिवहन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है. इससे पहाड़ों के पर्यावरण पर दबाव बढ़ सकता है.

राज्य के मैदानी और तराई क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार होने से स्थानीय युवाओं को अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल सकता है. पहले उत्तराखंड में परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई समस्याएं थीं, लेकिन सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार से उद्योगों के लिए परिस्थितियां बेहतर हुई हैं.

-अरुण शुक्ला, उद्योगपति (विश्वकर्मा इंजीनियरिंग)

अरुण शुक्ला ने फार्मा इंजीनियरिंग क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी कंपनी दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तैयार करती है और भारत के साथ करीब 13 से 14 देशों में इनका निर्यात करती है. उनके अनुसार उत्तराखंड में फार्मा उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण और पहले से मौजूद औद्योगिक आधार है. वहीं, पंकज चड्ढा का कहना है कि प्रदेश में इंजीनियरिंग क्षेत्र की नई इकाइयों और सेवाओं के विस्तार की संभावनाओं पर काम किया जा सकता है.

कुल मिलाकर उत्तराखंड के सामने अब चुनौती केवल निवेश प्रस्ताव लाने की नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने और उनका लाभ राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने की है. मैदानी जिलों में स्थापित औद्योगिक आधार को निर्यात से जोड़ने के साथ पहाड़ी जिलों में स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के अनुरूप छोटे उद्योग विकसित करने होंगे. इंजीनियरिंग निर्यात में देश की बढ़ती हिस्सेदारी उत्तराखंड के लिए अवसर जरूर हैं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब राज्य के निर्यात के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ स्थानीय स्तर पर उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ें.

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