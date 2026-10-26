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पौड़ी में इको वैन खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

पौड़ी में वैन हादसे का शिकार ( फोटो सोर्स- Police )

पौड़ी: धुमाकोट क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां धुमाकोट-मर्चूला मार्ग पर जड़ाऊखांद के पास एक मारुति ईको वैन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि, चालक समेत दो अन्य लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर धुमाकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

जड़ाऊखांद के पास मारुति ईको वैन हादसे का शिकार: पुलिस के मताबिक, यह हादसा 26 अक्टूबर की देर शाम धुमाकोट तहसील मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर जड़ाऊखांद के पास हुआ. जहां मारुति ईको वैन अदालीखाल से धुमाकोट की ओर आ रही थी. इसी दौरान जड़ाऊखांद से करीब 400 मीटर पहले वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से लगभग 15 फीट नीचे जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.