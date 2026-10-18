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'एडुलीडर्स' ने यूपी में तैयार किए 45000 ट्रेंड टीचर, रोजना 20 लाख बच्चों तक पहुंच रहा रीडिंग मटेरियल

एक्सपर्ट कंटेंट तैयार कर शिक्षकों को भेजते हैं. शिक्षक उसी तर्ज पर बच्चों को पढ़ाते हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : "एडुलीडर्स" प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों का एक ऐसा संगठन है, जो कोरोना काल में खड़ा हुआ. मौजूदा दौर में 20 लाख बच्चों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है. इस संगठन को खड़ा करने वाले बस्ती के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉ. सर्वेष्ट मिश्र हैं. आज इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह संगठन पूरे प्रदेश में करीब 45000 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बना चुका है.

प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के हिसाब से तकनीकी, शैक्षिक और एक्टिविटी को अपने पाठ्यक्रम से जोड़कर छात्रों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है. इसमें बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सालभर में एक बार बड़े आयोजन के जरिए सम्मानित किया जाता है. जिसमें इस बार गोरखपुर के शिक्षक अभय पाठक को यह पुरस्कार मिला है.

'एडुलीडर्स' ने यूपी में तैयार किए 45000 ट्रेंड टीचर. (Video Credit; ETV Bharat) बच्चों की पढ़ाई में ला रहे निखार : अभय पाठक गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के आदर्श विद्यालय विश्वनाथपुर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं. जिन्होंने बच्चों को प्रार्थना सभा से लेकर क्लास और खेल के साथ अन्य गतिविधियों से जोड़कर उनकी पढ़ाई में जो निखार लाने का प्रयास किया, उसका राज्य स्तरीय मूल्यांकन होने पर उन्हें प्रदेश स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया. कोविड काल में 100 शिक्षक जुड़े : अभय पाठक कहते हैं कि यह मंच उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत स्वप्रेरित, ऊर्जावान, तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों का एक ऐसा संगठन है जो छात्रों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन लाने के लिए कार्य कर रहा है. ऐसे शिक्षक यह कार्य स्कूल टाइम से लेकर घर आने तक जारी रखते हैं. अभय पाठक ने बताया, डॉ. सर्वेष्ट मिश्र द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर कोविड काल में 100 अध्यापकों की टीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ी. शिक्षक अभय पाठक ने बदला पढ़ाने का पैटर्न, बच्चों का आ रहा रास. (Photo Credit; ETV Bharat) रात 10 बजे तक कंटेंट फाइनल : यह बच्चों तक शिक्षकों और अभिभावकों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री पहुंचाती थी. लॉकडाउन खत्म होते-होते हजारों शिक्षक इस ग्रुप से जुड़ गए. पूरे प्रदेश में लाखों शिक्षक इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं. हर जिले में एक संयोजक है. प्रतिदिन अलग-अलग जिलों के शिक्षक रात 10:00 बजे तक कंटेंट फाइनल कर लेते हैं. अगले दिन स्कूल टाइम के पहले ही शिक्षकों के पास कंटेंट पहुंच जाता है. शिक्षकों को पढ़ाने में मिलती है मदद : उन्होंने बताया कि प्रतिदिन निपुण प्रवाह, ज्ञान गंगा, बाल सवाल, शब्द भंडार, बूझो तो जानें, संस्कार प्रवाह, योग प्रवाह के विषय, पेज वाइज शिक्षकों और छात्रों तक पहुंच जाते हैं. पूरी तरह स्वैच्छिक शिक्षकों का यह समूह अद्भुत है. उन्होंने कहा कि पूर्व महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी, पूर्व डायरेक्टर बेसिक शिक्षा सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह समेत दर्जनों अधिकारी एडुलीडर्स के कार्यों की सराहना कर चुके हैं. एडुलीडर्स ने शिक्षक अभय पाठक का किया सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat) 1000 शिक्षक हो चुके हैं सम्मानित : डॉ. सर्वेष्ट मिश्र कहते हैं कि 45000 शिक्षकों को इस माध्यम से मास्टर ट्रेनर बनाकर अन्य शिक्षकों को प्रेरित किया जा रहा है. अब तक 75 जिलों में 1000 शिक्षकों को सम्मानित किया जा चुका है. इससे लर्निंग आउटकम बेहतर परिणाम में दिखाई दे रहा है. इसके माध्यम से प्रोफेशनल दक्षताओं को बढ़ाने का प्रयास बेहतर परिणाम दे रहा है.