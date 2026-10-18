'एडुलीडर्स' ने यूपी में तैयार किए 45000 ट्रेंड टीचर, रोजना 20 लाख बच्चों तक पहुंच रहा रीडिंग मटेरियल
गोरखपुर से मुकेश पांडेय की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:36 PM IST
गोरखपुर : "एडुलीडर्स" प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों का एक ऐसा संगठन है, जो कोरोना काल में खड़ा हुआ. मौजूदा दौर में 20 लाख बच्चों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है. इस संगठन को खड़ा करने वाले बस्ती के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉ. सर्वेष्ट मिश्र हैं. आज इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह संगठन पूरे प्रदेश में करीब 45000 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बना चुका है.
प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के हिसाब से तकनीकी, शैक्षिक और एक्टिविटी को अपने पाठ्यक्रम से जोड़कर छात्रों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है. इसमें बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सालभर में एक बार बड़े आयोजन के जरिए सम्मानित किया जाता है. जिसमें इस बार गोरखपुर के शिक्षक अभय पाठक को यह पुरस्कार मिला है.
बच्चों की पढ़ाई में ला रहे निखार : अभय पाठक गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के आदर्श विद्यालय विश्वनाथपुर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं. जिन्होंने बच्चों को प्रार्थना सभा से लेकर क्लास और खेल के साथ अन्य गतिविधियों से जोड़कर उनकी पढ़ाई में जो निखार लाने का प्रयास किया, उसका राज्य स्तरीय मूल्यांकन होने पर उन्हें प्रदेश स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया.
कोविड काल में 100 शिक्षक जुड़े : अभय पाठक कहते हैं कि यह मंच उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत स्वप्रेरित, ऊर्जावान, तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों का एक ऐसा संगठन है जो छात्रों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन लाने के लिए कार्य कर रहा है. ऐसे शिक्षक यह कार्य स्कूल टाइम से लेकर घर आने तक जारी रखते हैं. अभय पाठक ने बताया, डॉ. सर्वेष्ट मिश्र द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर कोविड काल में 100 अध्यापकों की टीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ी.
रात 10 बजे तक कंटेंट फाइनल : यह बच्चों तक शिक्षकों और अभिभावकों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री पहुंचाती थी. लॉकडाउन खत्म होते-होते हजारों शिक्षक इस ग्रुप से जुड़ गए. पूरे प्रदेश में लाखों शिक्षक इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं. हर जिले में एक संयोजक है. प्रतिदिन अलग-अलग जिलों के शिक्षक रात 10:00 बजे तक कंटेंट फाइनल कर लेते हैं. अगले दिन स्कूल टाइम के पहले ही शिक्षकों के पास कंटेंट पहुंच जाता है.
शिक्षकों को पढ़ाने में मिलती है मदद : उन्होंने बताया कि प्रतिदिन निपुण प्रवाह, ज्ञान गंगा, बाल सवाल, शब्द भंडार, बूझो तो जानें, संस्कार प्रवाह, योग प्रवाह के विषय, पेज वाइज शिक्षकों और छात्रों तक पहुंच जाते हैं. पूरी तरह स्वैच्छिक शिक्षकों का यह समूह अद्भुत है. उन्होंने कहा कि पूर्व महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी, पूर्व डायरेक्टर बेसिक शिक्षा सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह समेत दर्जनों अधिकारी एडुलीडर्स के कार्यों की सराहना कर चुके हैं.
1000 शिक्षक हो चुके हैं सम्मानित : डॉ. सर्वेष्ट मिश्र कहते हैं कि 45000 शिक्षकों को इस माध्यम से मास्टर ट्रेनर बनाकर अन्य शिक्षकों को प्रेरित किया जा रहा है. अब तक 75 जिलों में 1000 शिक्षकों को सम्मानित किया जा चुका है. इससे लर्निंग आउटकम बेहतर परिणाम में दिखाई दे रहा है. इसके माध्यम से प्रोफेशनल दक्षताओं को बढ़ाने का प्रयास बेहतर परिणाम दे रहा है.
शैक्षिक माहौल बना रहा बेहतर : उन्होंने कहा कि जब बच्चा स्कूल में प्रार्थना सभा में होता है, वहीं से उसके मन को रुचिकर पाठ्यक्रम से जोड़ने का अभियान उनके शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए कंटेंट से शुरू होता है. जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में प्रार्थना बच्चे गाते हैं, तो क्लास के भीतर से लेकर खेल के मैदान में विभिन्न एक्टिविटीज उनके शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाती जा रही हैं. जिसका मूल्यांकन प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग भी करता है.
शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार : गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि निश्चित रूप से इस संगठन के शिक्षकों का जो प्रयास बेसिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने और निरंतर आगे बढ़ने का चल रहा है वह काबिले तारीफ है. जिन शिक्षकों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है वह वास्तविक रूप से काफी दक्षता के साथ बच्चों के बीच समर्पित भाव से शिक्षा के प्रसार में लगे हैं.
एडुलीडर्स का गठन और कार्य : सर्वेष्ट मिश्र कहते हैं कि कोरोना काल में जब परिस्थितियों विपरीत हो चुकी चली थीं. मार्च 2020 के महीने में स्कूल बंद हो चुके थे. छात्र शिक्षक एक दूसरे से दूर हो गए थे. इसी उठापटक में चर्चा गंभीर बने कि आखिर में छात्र शिक्षकों को कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए. फिर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया और वेबीनार के माध्यम से शिक्षकों को जोड़ना प्रारंभ किया.
सीखने और सिखाने वाले दोनों : उन्होंने कहा कि एडुलीडर्स में सीखने और सिखाने वाले दोनों शिक्षक हैं. जिनके माध्यम से गांव- देहात में प्राथमिक शिक्षा में बेहतर माहौल बनाने का प्रयास जो हुआ, उसका इतना बेहतरीन परिणाम अब सामने है कि आज हम उस यात्रा का जश्न मना रहे हैं और बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं. सात राज्य स्तरीय और प्रत्येक जिले में इसके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे, जिसमें देशभर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे.
2020 से शुरू हुआ सफर : उन्होंने कहा कि सबसे पहला सम्मान 5 मई 2020 को गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने 150 शिक्षकों को सम्मानित किया था. इसके बाद सम्मान की यह कड़ी आगे बढ़ी और वर्ष 2021 में गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उनके 150 एडुलीडर्स कर्मयोगी के रूप में सम्मानित किए गए. इसी प्रकार वर्ष 2022 में लखनऊ, 2023 में वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद होते हुए 2026 में ऐसे सम्मान का कार्यक्रम मथुरा में आयोजित हुआ जिसमें एडुलीडर्स के कार्यों की जमकर सराहना हुई.
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