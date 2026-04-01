बदल गया स्कूल का सिस्टम, घटाई छुट्टियां, मई में पहली परख, लेकिन जुलाई तक दाखिले पर उठे सवाल
शिक्षक संघ का सवाल-अप्रैल से पढ़ाई और मई में पहली परख तो जुलाई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी का कोर्स कैसे पूरा कराया जाएगा?
Published : April 1, 2026 at 8:22 AM IST
जयपुर : राजस्थान में स्कूली शिक्षा का पूरा कैलेंडर अब बदल गया है. शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए नया शिविरा पंचांग जारी किया. इसके अनुसार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है. पहले ये सत्र जुलाई से शुरू होता था, लेकिन अब पूरे सिस्टम में बदलाव कर दिया है. हालांकि, इस बदलाव के साथ कई नए सवाल भी खड़े हो गए. खासतौर पर एडमिशन और पढ़ाई के तालमेल को लेकर.
सत्र अप्रैल से, एडमिशन जुलाई तक : नया सत्र बुधवार 1 अप्रैल से शुरू हो गया, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक एडमिशन की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2026 रखी गई है. कक्षा 1 से 8 तक पूरे सत्र में प्रवेश संभव रहेगा. यहीं सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि जब अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो रही है और मई में ही पहली परख हो रही है तो जुलाई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी का तीन महीने का कोर्स कैसे पूरा कराया जाएगा? उनके अनुसार ये व्यवस्था न तो छात्रों के हित में है और न ही शिक्षकों के लिए व्यावहारिक है.
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ये है नया शेड्यूल
- सत्र 2025-26 पूरक परीक्षा: 8 से 10 अप्रैल
- प्रथम परख : 13 से 15 मई 2026
- ग्रीष्मकालीन अवकाश : 17 मई से 20 जून 2026
- द्वितीय परख : 17 से 19 अगस्त 2026
- अर्द्धवार्षिक परीक्षा : 15 से 29 अक्टूबर 2026
- मध्यावधि अवकाश : 4 से 15 नवंबर 2026
- तृतीय परख : 17 से 19 दिसंबर 2026
- शीतकालीन अवकाश : 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027
- वार्षिक परीक्षा : 8 मार्च से 20 मार्च 2027
छुट्टियों में भी बदलाव : इस बार ग्रीष्मावकाश 10 दिन घटा दिया गया. अब गर्मियों की छुट्टियां 17 मई से 20 जून तक ही रहेंगी. इसी तरह शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक रहेगा. शिविरा पंचांग में स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को इसी कैलेंडर के अनुसार काम करना होगा. कोई बदलाव करना है तो जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी, जबकि अंतिम मंजूरी शिक्षा निदेशक से ही मिलेगी.
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पूरक परीक्षाएं भी घोषित : शिक्षा विभाग के सत्र 2025 26 की पूरक परीक्षाएं 8 से 10 अप्रैल के बीच कराई जाएंगी. फिर 15 अप्रैल को पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा ताकि पूरक परीक्षा में सफल रहने वाले छात्र नई कक्षाओं में अपनी पढ़ाई को नियमित कर सकें. इसके साथ ही आगामी सत्र 2026-27 में माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 और 11 की पूरक परीक्षाएं अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होंगी. परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2027 से पहले आवश्यक रूप से घोषित कर रिपोर्ट कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे.
स्टूडेंट्स के लिए ये है खास
- विश्व साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस और मतदाता दिवस पर प्रतियोगिताएं
- 14 फरवरी से 1 दिन पहले ही मातृ पितृ पूजन दिवस
- परीक्षा खत्म होते ही अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश मिलेगा
- ड्रॉपआउट और विशेष जरूरत वाले बच्चों को जोड़ने पर जोर
- 21 से 30 जून तक व्यावसायिक शिक्षा की काउंसलिंग होगी
- पढ़ाई के साथ सामाजिक जागरूकता भी जोर
- बाल विवाह और बाल अधिकारों पर चर्चा
- सड़क सुरक्षा और तंबाकू निषेध की जानकारी, हर महीने शपथ कार्यक्रम
- 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अनिवार्य रहेगा
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महीने में दो No Bag Day : स्कूलों में हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को 'No Bag Day' मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य बच्चों को किताबों की पढ़ाई के इतर उनकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानकर उन्हें खेल, गतिविधियों और प्रैक्टिकल तरीकों से सिखाने का है ताकि पढ़ाई उनके लिए बोझ नहीं बल्कि मजेदार और दिलचस्प बन सके. इसके साथ ही बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाएगी।
स्कूलों में ये क्लब बनाने जरूरी
- चाइल्ड राइट्स क्लब
- पर्यावरण क्लब
- विज्ञान क्लब
- रोड सेफ्टी क्लब
- टूरिज्म क्लब
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प्रार्थना सभा में भी बदलाव :प्रार्थना सभा को अधिक व्यवस्थित किया गया है. हर दिन 25 मिनट प्रार्थना सभा होगी. इसमें योग, प्राणायाम, समाचार वाचन, राष्ट्रगान और प्रतिज्ञा जैसी गतिविधियां होंगी. हर महीने पहले सोमवार को तंबाकू निषेध की शपथ भी दिलाई जाएगी. इस बार शिक्षा सत्र पहले शुरू हो रहा है. उसके अनुसार परीक्षाएं ली जाएंगी. हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश कम करने पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं. इसी तरह का विरोधाभास 11 जुलाई तक प्रवेश उत्सव को लेकर के भी देखने को मिल रहा है.इस पर आने वाले दिनों में विवाद और बहस तेज हो सकती है.