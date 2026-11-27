खैरागढ़ में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, सात साल से अधूरा स्कूल भवन, जिम्मेदारों ने फिर दिया आश्वासन
खैरागढ़ में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है.यहां सात साल से अधूरा स्कूल भवन अपनी कहानी कह रहा है.साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 5:56 PM IST
खैरागढ़ : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था का खामियाजा अब नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है. कहीं जर्जर भवनों के कारण स्कूलों को दूसरे शासकीय भवनों में संचालित करना पड़ रहा है, तो कहीं कमरों की कमी के कारण एक ही कमरे में दो-दो कक्षाएं लग रही है.
7 साल से अधूरा है स्कूल
ताजा मामला खैरागढ़ से लगे ग्राम दपका का है, जहां पूर्व माध्यमिक शाला का अतिरिक्त कक्ष भवन पिछले सात वर्षों से अधूरा पड़ा है. हैरानी की बात ये है कि 177 बच्चों वाले इस स्कूल में कमरों की कमी के कारण पहली और दूसरी कक्षा एक साथ संचालित हो रही हैं.
सात साल से अतिरिक्त कक्ष भवन अधूरा है.भवन नहीं बनने के कारण स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सामग्री रखने के लिए भी अलग कक्ष उपलब्ध नहीं है.इस वजह से हमें काफी परेशानी हो रही है - रघुनाथ प्रसाद सिन्हा,रघुनाथ पाठक
खैरागढ़ के ग्राम दपका की पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली साफ नजर आ रही है.निर्माणाधीन भवन की अधूरी दीवारें और निर्माण कार्य की लंबित स्थिति सरकारी दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं.वहीं जिम्मेदार एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं.
निर्माण एजेंसी जनपद पंचायत खैरागढ़ है. शिक्षा विभाग की ओर से लगातार पत्राचार कर भवन पूरा कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब तक निर्माण पूरा करने की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई- उपेंद्र कुमार देवांगन, जिला शिक्षाधिकारी
मामले में जिला पंचायत CEO ने भी संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग और जनपद पंचायत को जल्द निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं.साथ ही साथ ऐसा ना होने पर रिकवरी की बात कही है.
यदि निर्माण में देरी और लापरवाही के लिए तत्कालीन सरपंच या जिम्मेदार अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो पंचायत अधिनियम के तहत रिकवरी सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी.इसके बाद मौजूदा सरपंच के साथ इस्टीमेट बनाकर भवन का कार्य पूरा करवाया जाएगा- प्रेम कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ
पढ़ाई की गुणवत्ता हो रही है प्रभावित
दपका के सरकारी स्कूल में कुल 177 बच्चे दर्ज हैं, जो ग्राम दपका और टेकापार से पढ़ने आते हैं.प्राथमिक और माध्यमिक शाला के मर्ज होने के बाद दोनों का संचालन एक ही भवन में हो रहा है.कमरों की कमी ऐसी है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है. इससे न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों को जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं.
दावा और हकीकत में अंतर
दपका का यह मामला जिले की बदहाल स्कूल की तस्वीर पेश कर रहा है.सात साल में यदि कछुआ गति से भी काम किया जाता तो शायद दो चार कमरे अपने मूर्त रूप में आ जाते,लेकिन ना तो स्कूल विभाग और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान गया.अब एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है.
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