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खैरागढ़ में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, सात साल से अधूरा स्कूल भवन, जिम्मेदारों ने फिर दिया आश्वासन

खैरागढ़ : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था का खामियाजा अब नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है. कहीं जर्जर भवनों के कारण स्कूलों को दूसरे शासकीय भवनों में संचालित करना पड़ रहा है, तो कहीं कमरों की कमी के कारण एक ही कमरे में दो-दो कक्षाएं लग रही है.

ताजा मामला खैरागढ़ से लगे ग्राम दपका का है, जहां पूर्व माध्यमिक शाला का अतिरिक्त कक्ष भवन पिछले सात वर्षों से अधूरा पड़ा है. हैरानी की बात ये है कि 177 बच्चों वाले इस स्कूल में कमरों की कमी के कारण पहली और दूसरी कक्षा एक साथ संचालित हो रही हैं.

खैरागढ़ में बदहाल शिक्षा व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सात साल से अतिरिक्त कक्ष भवन अधूरा है.भवन नहीं बनने के कारण स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सामग्री रखने के लिए भी अलग कक्ष उपलब्ध नहीं है.इस वजह से हमें काफी परेशानी हो रही है - रघुनाथ प्रसाद सिन्हा,रघुनाथ पाठक

खैरागढ़ के ग्राम दपका की पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली साफ नजर आ रही है.निर्माणाधीन भवन की अधूरी दीवारें और निर्माण कार्य की लंबित स्थिति सरकारी दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं.वहीं जिम्मेदार एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं.



निर्माण एजेंसी जनपद पंचायत खैरागढ़ है. शिक्षा विभाग की ओर से लगातार पत्राचार कर भवन पूरा कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब तक निर्माण पूरा करने की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई- उपेंद्र कुमार देवांगन, जिला शिक्षाधिकारी



मामले में जिला पंचायत CEO ने भी संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग और जनपद पंचायत को जल्द निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं.साथ ही साथ ऐसा ना होने पर रिकवरी की बात कही है.