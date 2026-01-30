ETV Bharat / state

कर्री प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था चौपट, शिक्षकों पर गैरहाजिर रहने का आरोप,ग्रामीणों ने की जांच की मांग

कर्री के ग्रामीणों की माने तो पिछले कई महीने से विद्यालय शिक्षकविहीन है. इसके बावजूद रजिस्टर में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति दर्ज है और वेतन समय पर मिल रहा है.यह स्थिति सीधे-सीधे फर्जी हाजिरी, सरकारी धन के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है.

एमसीबी : भरतपुर विकासखंड के कर्री प्राथमिक शाला में अव्यवस्थाओं का आलम है.कर्री प्राथमिक शाला में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार तीन शिक्षक हैं,जिसमें दो शिक्षिकाएं और एक पुरुष शिक्षक की नियुक्ति विद्यालय में की गई है. लेकिन हकीकत में एक शिक्षिका को दूसरे स्कूल में अटैच किया गया है.बाकी बचे दो टीचर नियमित तौर पर विद्यालय नहीं आते.

ग्रामीणों ने शिक्षकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई



ग्राम कर्री के ग्रामीणों और अभिभावकों में इस स्थिति को लेकर भारी रोष है.उनका कहना है कि वे कई बार मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों की प्रमुख मांगें है कि विद्यालय की तत्काल उच्चस्तरीय जांच समेत उपस्थिति रजिस्टर और वास्तविक उपस्थिति का भौतिक सत्यापन हो.साथ ही साथ दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

गुरुवार को स्कूल खुला था और बच्चों को सहायिका ने मध्यान्ह भोजन कराया. इसके बाद छुट्टी कर दी गई. जब सहायिका से शिक्षकों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि आज कोई शिक्षक स्कूल में नहीं दिखे, न तो मैडम और न ही सर- सियाशरण, ग्रामीण



स्कूल में ना तो मैडम थी और ना ही सर



शाला शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने स्कूल का दौरा किया था, जहां बच्चे मौजूद थे लेकिन शिक्षक नहीं.अगर शिक्षकों को कहीं जाना होता है, तो उन्हें 4 बजे तक स्कूल खुला रखना चाहिए. राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया कि मैडम और मदन सर दोनों ही नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है.

कर्री प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था चौपट (Etv Bharat)

अगर शिक्षक नहीं आ रहे हैं, तो दूसरे शिक्षक को भेजना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके.मदन सर काफी दिनों से अनुपस्थित हैं, यहां तक 26 जनवरी को भी वे स्कूल नहीं आए थे. मैडम भी रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर चली जाती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है- राजकुमार सिंह, अध्यक्ष, शाला शिक्षा समिति

जिम्मेदारों ने कार्रवाई करने की कही बात

संकुल केंद्र मड़ीसरई के प्राचार्य अनिल तिवारी से जब असमय स्कूल बंद होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मैडम दो बच्चों को लेकर गई हुई थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे कहां गई हैं. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी आरपी. मिरे से जब कर्री प्राथमिक शाला के बारे में चर्चा की गई, तो उन्होंने रटा-रटाया जवाब दिया और कहा कि बात की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की होगी. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जांच कब तक होगी और कार्रवाई कब होगी, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

पहले भी हो चुकी है शिकायत लेकिन नहीं हुई कार्रवाई

यह मामला नया नहीं है, कुछ महीने पहले भी ऐसा हुआ था. जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन आज तक स्कूल की स्थिति नहीं बदली है. शिक्षक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है.



