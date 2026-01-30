ETV Bharat / state

Exam से घबराना मत, खुद को स्ट्रेस से कैसे बचाएं, हर सवाल का जवाब यहां जानिए..

बोर्ड परीक्षा का डर हैं तो यह खबर परीक्षार्थी और अभिभावक दोनों के लिए है. जानें कैसे तनाव चुटकी में होगा दूर?

Relieve Examination Stress
बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए टिप्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 8:27 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार बोर्ड परीक्षा नजदीक है. ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के साथ-साथ माता-पिता भी बेचैन हो जाते हैं. इस दौरान खुद को स्ट्रेस (एंजाइटी) से कैसे बचाएं? कैसे पढ़ें कि सब याद रहे? एग्जाम एंजायटी को समझना क्यों जरूरी है? क्या होता है इसका असर? कैसे पाएं इससे छुटकारा? एक्सपर्ट्स से जानिए टिप्स.

साइकोलॉजिस्ट के यहां पहुंच रहे बच्चे: पटना में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. ईशा सिंह के पास इन दिनों बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं. डॉ. ईशा सिंह बताती हैं कि परीक्षा जैसे-जैसे करीब आती है, वैसे-वैसे बच्चों में घबराहट, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

साइकोलॉजिस्ट डॉ. ईशा सिंह (ETV Bharat)

तनाव की पहचान जरुरी: डॉ. ईशा सिंह के अनुसार कई बच्चों में तनाव के शुरुआती लक्षण समय रहते पहचान लिए जाएं तो बड़ी मानसिक परेशानी से बचा जा सकता है. लेकिन अक्सर अभिभावक सामान्य परीक्षा का डर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. नतीजा होता है कि बच्चा टूटने लगता है. कुछ बच्चे अभिभावक से छुपकर मेरे पास आ जाते हैं. डॉ. ईशा सिंह कई केस स्टडी बताएं, जिससे स्पष्ट है कि बच्चे तनाव में हैं.

केस स्टडी-1

बार-बार सपना आता है: इंटरमीडिएट की छात्रा अंकिता (बदला हुआ नाम) बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ नीट की भी तैयारी कर रही है. देर रात तक पढ़ाई करती है, जिस कारण तीन से चार घंटे ही सो पा रही है. डॉ. ईशा सिंह बताती हैं कि 'बच्ची को बार-बार ऐसा सपना आता है कि वह परीक्षा हॉल में बैठी है. उसके प्रश्न छूट रहे हैं. कभी उसे लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा. समय तेजी से निकल रहा है. घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नींद अचानक टूट जाती है. दिल तेजी से धड़कने लगता है.'

एग्जाम एंग्जायटी: इस स्थिति का असर दिन में भी दिखने लगा है. बच्ची चिड़चिड़ी हो गई है. छोटी-छोटी बातों पर रो पड़ती है. पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. ईशा सिंह ने बताया कि यह स्पष्ट रूप से एग्जाम एंग्जायटी का मामला है. उन्होंने सलाह दी कि बच्ची को नींद का समय तय करना होगा. पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना होगा. हर दिन थोड़ा समय शारीरिक गतिविधि के लिए निकालना जरूरी है.

"एक परीक्षा पूरे जीवन का फैसला नहीं करती. तनाव दूर करने के लिए कुछ समय मेडिटेशन करें. कुछ समय दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई से इतर बातें करनी जरूरी है. इसके साथ ही खुद को अपने विश्वास दिलाये कि आप कर सकते हैं." -डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

केस स्टडी-2

Relieve Examination Stress
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पूरे साल पढ़ाई नहीं की: सूरज (बदला हुआ नाम) पूरे साल पढ़ाई पर खास ध्यान नहीं दिया. जब परीक्षा का समय करीब आया तो उसे अपने माता-पिता की उम्मीदों का एहसास हुआ. वह पहले खुद को एक बड़े कॉलेज में दोस्तों के साथ पढ़ते हुए देखता था, लेकिन अब जब सिलेबस सामने आया तो उसे लगा कि उसे कुछ भी नहीं आता. इसी तनाव में वह डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गया. खुद ही क्लिनिक आकर परामर्श मांगा. अपने मां-बाप से बिना बताए पहुंचा.

रात में नींद नहीं आती: छात्र ने बताया कि 'रात में नींद नहीं आती, सिर भारी रहता है. बार-बार यही सोच आता है कि वह फेल हो जाएगा.' डॉ. ईशा सिंह ने उसे समझाया कि अब टॉपर बनने का सपना छोड़ो और जो भी पढ़ा है, उसे अच्छे से दोहराना ज्यादा जरूरी है. खुद को दोष देने के बजाय यह स्वीकार करना होगा कि सालभर मेहनत नहीं हुई, लेकिन अब जितना समय बचा है, उसमें बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है.

"ऐसा मत सोचे कि बहुत अच्छे अंक नहीं आए तो मां बाप के सपनों का क्या होगा. हर हाल में स्वस्थ रहना मां-बाप के लिए ज्यादा जरूरी है. यह समझना होगा. जो भी समय है, उसका सदुपयोग करें. व्यर्थ चिंता छोड़कर मेहनत करें." -डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

केस स्टडी-3

पढ़ाई का अत्यधिक दबाव: आदिल (बदला हुआ नाम), जिसपर मां-बाप ने पढ़ाई का अत्यधिक दबाव बना रखा है. घर में उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर ही केंद्रित कर दिया गया है. माता-पिता बताते हैं कि वे बच्चे को किसी तरह का घरेलू काम नहीं करने देते. उसके कमरे में खाना-पीना तक पहुंचाया जाता है ताकि वह पढ़ाई पर फोकस कर सके. लेकिन इसके बावजूद बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा.

'दोस्तों से मिलना पूरी तरह बंद': बच्चे का कहना है कि उसके खेल-कूद और दोस्तों से मिलना पूरी तरह बंद हो गया है. उसे यह डर सताने लगा है कि अगर अच्छे अंक नहीं आए तो आगे उसका क्या होगा? उसे लगता है कि माता-पिता ने रिश्तेदारों के यहां जाना तक छोड़ दिया है, सिर्फ उसकी वजह से. यह जिम्मेदारी का बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा है.

Bihar Matric Intermediate Exam
परीक्षार्थी कक्ष में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष (ETV Bharat)

"ऐसा माहौल बच्चे को प्रेरित करने के बजाय डराने लगता है. माता-पिता को सलाह है कि वे पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे को सामान्य जीवन जीने का मौका दें. दोस्तों से बात करने दें. इससे अंदर का डर खत्म होगा." -डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

केस स्टडी-4

टेस्ट देने में पसीना आता है: पुष्कर (बदला हुआ नाम) को बार-बार यह ख्याल आता है कि परीक्षा हॉल में उसका दिमाग अचानक खाली हो जाएगा. वह पढ़ाई तो करता है, लेकिन जब भी टेस्ट देता है, पसीना आने लगता है. हाथ कांपने लगते हैं. उसके मन में यह डर बैठ गया है कि असली परीक्षा में वह सब भूल जाएगा. यह डर इतना गहरा हो गया कि वह पढ़ाई से भी भागने लगा. माता-पिता परेशान होकर उनके पास पहुंचे और उनसे सलाह मांगी.

परफॉर्मेंस एंग्जायटी: डॉ. ईशा सिंह ने बताया कि यह स्थिति परफॉर्मेंस एंग्जायटी की है. उन्होंने छात्र को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने की तकनीक और मॉक टेस्ट देने की सलाह दी. साथ ही यह समझाया कि परीक्षा हॉल में घबराहट आना सामान्य है, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है.

"बच्चों के माता-पिता को भी समझाया कि वह बच्चे को विश्वास दिलाएं कि वह कर सकता है. उस पर विश्वास मजबूत रखें. उसे हतोत्साहित करने वाले शब्द नहीं बोले कि जैसे तुमसे नहीं हो सकता है. तुम नहीं कर पाओगे." -डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

Bihar Matric Intermediate Exam
परीक्षार्थी की तलाशी लेती पुलिस (ETV Bharat)

केस स्टडी-5

सोशल मीडिया की लत: ज्योति (बदला हुआ नाम) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी. स्नैप में दिन भर का हर मोमेंट को डालने की आदत लग गई थी. इस बार उसे इंटरमीडिएट परीक्षा देनी है. माता-पिता ने लगभग 1 महीने पहले से उसका मोबाइल अचानक से बंद करा दिया. उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा दिए. परीक्षा तक पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए कहा. कुछ दिन तक ठीक रहा, लेकिन तीन-चार दिन के बाद बच्ची में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन हावी हो गया.

मोबाइल को लेकर बिलॉन्गिंगनेस: डॉ ईशा सिंह ने बताया कि बच्ची में मोबाइल को लेकर बिलॉन्गिंगनेस हो गई है. वह बच्ची सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि बिना मोबाइल के ठीक से पढ़ नहीं पाती. पढ़ाई के वक्त उसका ध्यान बार-बार मोबाइल की तरफ जाता है. पढ़ाई के समय क्वेश्चन सॉल्व करने के समय चैट जीपीटी यूज करने की लत लग गई है. उन्होंने बच्ची के अभिभावक को समझाया कि अचानक से बच्ची का मोबाइल नहीं बंद कराना चाहिए था.

"धीरे-धीरे मोबाइल से दूर करना चाहिए. अभी से उसे इस प्रकार मोटिवेट करें कि 2 घंटा पढ़ लेने पर 15-20 मिनट मोबाइल का उपयोग करने दिया जाएगा. माता-पिता ने ऐसा किया और अब बच्ची की स्थिति बेहतर हुई है." -डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

तनाव के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें: डॉ. ईशा सिंह बताती हैं कि बच्चों में तनाव के कई शुरुआती संकेत होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जैसे अचानक नींद कम हो जाना, बार-बार डरावने सपने आना, बिना वजह गुस्सा करना, पढ़ाई से भागने की कोशिश करना, सिरदर्द या पेट दर्द की शिकायत और खुद को दूसरों से अलग कर लेना. अगर ये लक्षण लगातार बने रहें तो यह संकेत है कि बच्चा मानसिक दबाव में है. बोर्ड एग्जाम के समय बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो इस समय अभिभावकों का सपोर्ट सबसे अधिक जरूरी होता है.

Relieve Examination Stress
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"अभिभावकों को बच्चों से रोज बातचीत करना, उनकी परेशानी सुनना और यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि नंबर ही सब कुछ नहीं हैं. कई बार बच्चा इसलिए टूटता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा. उसे यह भरोसा मिले कि असफलता भी स्वीकार की जाएगी तो उसका तनाव काफी कम हो सकता है. इस समय बच्चों को दिनभर में कुछ समय के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है" -डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

कैसे करें तनाव से मुकाबला: डॉ. ईशा सिंह कहती है कि तनाव से मुकाबला के लिए बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई का एक व्यवहारिक टाइम टेबल बनाना जरूरी है. पूरे सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि बोझ महसूस न हो. हर 40 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना फायदेमंद होता है. इस दौरान हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या आंखें बंद कर आराम करना चाहिए.

अच्छी नींद अनिवार्य: ईशा सिंह कहती हैं कि परीक्षा के समय बच्चों की अच्छी नींद सबसे जरूरी है. उनका कहना है कि 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है, क्योंकि बिना नींद के दिमाग जानकारी को ठीक से संभाल नहीं पाता. नींद अच्छी आती है तो दिन भर दिमाग नयी जानकारी हासिल करने के लिए फ्रेश रहता है. इसके अलावा मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना, कैफीन वाले पेय कम लेना और रोज थोड़ा समय खेल या योग के लिए निकालना भी जरूरी है.

"बच्चों को रात में पढ़ाई के समय नींद आ रही है तो झपकी ले लेनी चाहिए ना कि ब्लैक कॉफी पीकर पढ़ाई करनी चाहिए. बोर्ड परीक्षा वाले परीक्षार्थी की उम्र कम होती है. इस समय कैफीन का सेवन हानिकारक होता है." --डॉ. ईशा सिंह, साइकोलॉजिस्ट

Bihar Matric Intermediate Exam
परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी (ETV Bharat)

परीक्षा हॉल की घबराहट से कैसे बचें: परीक्षा हॉल में प्रश्न भूल जाने की घबराहट से बचने के लिए ईशा सिंह सलाह देती हैं कि छात्र पहले आसान सवाल हल करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है. अगर दिमाग अचानक खाली लगने लगे तो कुछ सेकंड आंख बंद कर गहरी सांस लें और फिर सवाल को दोबारा पढ़ें. खुद से यह कहना कि 'मुझे बहुत कुछ आता है और मैं परीक्षा में अच्छा कर सकता हूं' मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल करें: डॉ. ईशा सिंह का कहना है कि बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, अंतिम फैसला नहीं. असफलता का मतलब यह नहीं कि उनका भविष्य खत्म हो गया. सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो बच्चे तनाव से उबरकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. परीक्षा से कुछ समय पहले यदि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो वह टाइम मैनेजमेंट और परीक्षा के एक्सपीरियंस में काफी मदद करता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

EXAMINATION STRESS
BIHAR MATRIC INTERMEDIATE EXAM
बिहार बोर्ड परीक्षा
परीक्षा का तनाव
BOARD EXAM STRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.