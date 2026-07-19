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शिक्षा मंत्रालय ने सराहा हिमाचल का 'स्वाद संगम' कार्यक्रम, सरकारी स्कूलों की अनोखी पहल बनी राष्ट्रीय मिसाल

'स्वाद संगम' कार्यक्रम केंद्र सरकार के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत आयोजित किया गया. इस अभियान का उद्देश्य देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है. इसके तहत राज्यों की जोड़ी बनाई जाती है, ताकि विद्यार्थी एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा, खान-पान और परंपराओं को करीब से जान सकें. इस पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जोड़ी केरल के साथ बनाई गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आयोजित 'स्वाद संगम' कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसकी तस्वीरें और विद्यार्थियों की गतिविधियों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर साझा किया है. शिक्षा मंत्रालय की इस सराहना को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

जून महीने के दौरान हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के 918 सरकारी स्कूलों में 'केरल-हिमाचल क्यूजीन एक्सचेंज मंथ' के तहत 'स्वाद संगम' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में 18,656 विद्यार्थियों और 2,464 शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे महीने स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दोनों राज्यों की खान-पान परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से विद्यार्थियों को परिचित कराया गया.

पारंपरिक व्यंजनों से बढ़ा सांस्कृतिक जुड़ाव

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने हिमाचल और केरल के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की. बच्चों ने हिमाचल के प्रसिद्ध धाम, सिड्डू और बबरू के साथ-साथ केरल के सद्या (Sadya), अप्पम (Appam) और पायसम (Payasam) जैसे लोकप्रिय व्यंजन भी बनाए. इसके अलावा स्कूलों में भोजन प्रदर्शनी, व्यंजन प्रदर्शन, स्वाद परिचय सत्र और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने दोनों राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और खान-पान को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर प्राप्त किया.

छात्रों ने दोनों राज्यों के लोकप्रिय व्यंजन बनाए (Ministry of Education)

समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा, "शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के इस प्रयास की सराहना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसे कार्यक्रम बच्चों को केवल दूसरे राज्यों की संस्कृति से परिचित नहीं कराते, बल्कि उनमें राष्ट्रीय एकता, आपसी सम्मान, भाईचारे और विविधता में एकता की भावना भी मजबूत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को और समृद्ध बनाते हैं."

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की राज्य समन्वयक वर्षा सूद ने कहा कि समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना से हिमाचल प्रदेश को नई पहचान मिली है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के प्रयास जारी रहेंगे.

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