आईआईटी कानपुर में 2 साल में 9 सुसाइड, शिक्षा मंत्रालय करेगा जांच

केंद्र की ओर से गुरुवार शाम जारी हुआ आदेश, उप निदेशक बोले सदस्यों का पूरा सहयोग करेंगे.

education ministry member investigate suicide students in iit kanpur
आईआईटी में छात्रों की आत्महत्या मामले में अब शिक्षा मंत्रालय के सदस्य करेंगे जांच. (iit kanpur)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 7:51 AM IST

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर में पिछले करीब 25 माह में नौ छात्रों व फैकल्टी सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. सभी ने कैम्पस के अंदर ही मौत को चुना. इन मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर हो गई है. गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जो आईआईटी कानपुर कैम्पस में आकर छात्रों की आत्महत्या के कारणों का पता लगाएगी. इसके अलावा कमेटी के सदस्य आईआईटी कानपुर के काउंसलर्स से भी संवाद कर सकते हैं. हालांकि इस पूरे मामले पर आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक प्रो.बृजभूषण का कहना है कैम्पस के सभी प्रशासनिक अफसर व प्रोफेसर सदस्यों द्वारा की जाने वाली जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

छात्रों ने प्रोफेसर्स से जताई थी नाराजगी: आईआईटी कानपुर कैम्पस में कुछ दिनों पहले पीएचडी छात्र रामस्वरुप ईशराम ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी. इस मामले के बाद आईआईटियंस ने प्रोफेसर्स से अपनी नाराजगी जताई थी. छात्रों का कहना है, कहीं न कहीं पढ़ाई का अधिक दबाव होने के चलते वह अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं. वहीं, आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों का दावा है कैम्पस में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 10 काउंसलर्स मौजूद हैं. साथ ही कैम्पस मेें 24 घंटे काउंसिलिंग सेवा चालू है.


सप्लीमेंट्री पेपर का भी विकल्प दिया जा चुका है: इस मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल का कहना था छात्रों पर पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव न हो. इसके लिए उन्हें सप्लीमेंट्री पेपर का विकल्प दिया जा चुका है. इस पेपर में अगर छात्र उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे उत्तीर्ण ही माना जाता है. छात्रों ने ही सप्लीमेंट्री पेपर शुरू कराने की मांग की थी.

