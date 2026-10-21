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हरदोई पहुंचे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय; विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- "घोषणा पत्र पर अमल पत्र भी जारी करें"

हरदोई में कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण ( Photo credit: ETV Bharat )

हरदोई : उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने हरदोई जिले के शाहबाद में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उनके साथ मंच पर समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी मौजूद रहे. इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनकी विभाजन की आदत हो चुकी है. राजनीति में विभाजन के माध्यम से अपनी जमीन तैयार करते हैं अभी तक तो जनता में विभाजन करते थे, अब भगवानों में विभाजन करने लगे.