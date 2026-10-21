हरदोई पहुंचे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय; विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- "घोषणा पत्र पर अमल पत्र भी जारी करें"
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने हरदोई जिले के शाहबाद में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:38 PM IST
हरदोई : उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने हरदोई जिले के शाहबाद में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उनके साथ मंच पर समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी मौजूद रहे. इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला.
हरदोई, उत्तर प्रदेश: कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र कहा, "...ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है, करते रहें। लेकिन घोषणापत्र पर अमलपत्र भी जारी करें। सैफई में ठुमके लगवाना घोषणापत्र में नहीं था। उनके जन्मदिवस पर और अवसरों पर सैफई में मुंबई वालों के ठुमके लगवाना, ये कौन से घोषणापत्र में था?"— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 21, 2026
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनकी विभाजन की आदत हो चुकी है. राजनीति में विभाजन के माध्यम से अपनी जमीन तैयार करते हैं अभी तक तो जनता में विभाजन करते थे, अब भगवानों में विभाजन करने लगे.
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनकी वैचारिक जड़ें सनातन से नहीं जुड़ी हैं, वे आज राजनीतिक लाभ के लिए आस्था के केंद्रों पर टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिनका राजनीतिक इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का रहा हो, वे आज रामराज्य की बात कर रहे हैं.
हरदोई, उत्तर प्रदेश: कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, "कौन से पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं? वो एक नाम बताएं। सिर्फ हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं। अभी ये सब लोग मुर्मू जी के पास गए थे। मुर्मू जी ने पूछा कि आप तथ्य दीजिए, सत्य दीजिए और साक्ष्य दीजिए कि कौन-सी चोरी हुई है..."— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 21, 2026
उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया करते रहें लेकिन घोषणा पत्र पर अमल पत्र भी जारी करें. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है कि किसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है.
शाहबाद में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष केवल "हवाबाजी" करना जानता है. चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे और घोषणापत्र जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है, जबकि विपक्षी दल केवल जुबानी जमा-खर्च करने तक सीमित हैं.
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