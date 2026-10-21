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हरदोई पहुंचे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय; विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- "घोषणा पत्र पर अमल पत्र भी जारी करें"

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने हरदोई जिले के शाहबाद में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की.

हरदोई में कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण
हरदोई में कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 9:38 PM IST

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हरदोई : उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने हरदोई जिले के शाहबाद में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उनके साथ मंच पर समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी मौजूद रहे. इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनकी विभाजन की आदत हो चुकी है. राजनीति में विभाजन के माध्यम से अपनी जमीन तैयार करते हैं अभी तक तो जनता में विभाजन करते थे, अब भगवानों में विभाजन करने लगे.

शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण
शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनकी वैचारिक जड़ें सनातन से नहीं जुड़ी हैं, वे आज राजनीतिक लाभ के लिए आस्था के केंद्रों पर टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिनका राजनीतिक इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का रहा हो, वे आज रामराज्य की बात कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया करते रहें लेकिन घोषणा पत्र पर अमल पत्र भी जारी करें. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है कि किसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है.

शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण
शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और मंत्री असीम अरुण (Photo credit: ETV Bharat)

शाहबाद में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष केवल "हवाबाजी" करना जानता है. चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे और घोषणापत्र जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है, जबकि विपक्षी दल केवल जुबानी जमा-खर्च करने तक सीमित हैं.



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