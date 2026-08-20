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सोनीपत के सरकारी स्कूल में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण, बोले- 'शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जल्द चलेगा ट्रांसफर ड्राइव'

MAHIPAL DHANDA DATAULI SCHOOL ( ETV Bharat )