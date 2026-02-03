बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गुड न्यूज, शिक्षा विभाग एक बार फिर ला सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प
बिहार में शिक्षकों के तबादले का मामला विधानसभा की चौखट तक पहुंच गया. शिक्षा मंत्री ने इसपर अपनी बात रखी. पढ़ें खबर
February 3, 2026
पटना : बिहार विधानसभा के बजट सत्र में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा उठा. इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी राहत दी है. उन्होंने इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को और आसान करने की बात कही. कहा कि म्यूचुअल ट्रांसफर विकल्प एक बार फिर लाकर इच्छुक शिक्षक अपने मुताबिक ट्रांसफर ले सकते हैं लेकिन, ये शर्त है कि उक्त स्कूल का भी शिक्षक उक्त शिक्षक के स्कूल में ट्रांसफर चाहता हो.
बिहार विधानसभा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी मामला : सरकार की दलील से स्पष्ट है कि सरकार स्कूल में शिक्षकों की कमी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. बिहार विधानसभा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसमें पुनर्विचार किया जा रहा है. उन्होंने शिक्षकों के परस्पर तबादले यानी म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी का पोर्टल फिर से शुरू करने के भी संकेत दिए.
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार : शिक्षा विभाग द्वारा कुल एक लाख 27 हजार 240 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया हैं. सबसे पहले 690 वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर किया, जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं. टीआरई 1 के तहत 45 हजार 677 और टीआरई 2 के तहत 28 हजार 237 शिक्षकों का ट्रांसफर किया.
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार : टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जिन शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया, वे शिक्षक एक साल के प्रोबेशन पर थे. टीआरई 3 वालों का प्रोबेशन जून-जुलाई में खत्म होगा. उसके बाद इनका ट्रांसफर होगा. दूरी को देखा जाएगा और वैसे क्षेत्र जैसे बांका का बेलहर, कैमूर और जमुई के कम लोगों के क्वॉलिफाई किया है. उन सब बातों को भी देखना है और फिर जून जुलाई तक टीआरई 3 का निश्चित रूप से ट्रांसफर हो जाएगा.
संदीप सौरभ : वहीं, पालीगंज से भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने सवाल किया कि टीआरई 3 के बाद दो और बहाली हुई है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की. दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है. लेकिन टीआरई के लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं है. एक साल से ज्यादा बहाली का हो चुका है. ऐसे में इन लोगों को अपने गृह जिले से 200, 300 और 500 किलोमीटर का पोस्टिंग दिया गया है.
संदीप सौरभ : संदीप सौरभ ने कहा कि बक्सर के लोगों को पूर्णिया, पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग की गई है. उनमें कई महिलाएं है, जिनके पास विकल्प नहीं है. ऐसे में सरकार उसे जल्द से जल्द शुरू करें. इसके साथ ही कहा कि सरकार ने म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी शुरू किया था. लेकिन अचानक से म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी का विकल्प भी बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों?
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार : इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि, प्रोबेशन के बाद टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह टीआरई 3 का भी ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, जबकि म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी एक समय तक खुला था, एक बार फिर से उसपर विचार किया जाएगा.
म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी क्या है? : बिहार में म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों को आपसी सहमति से अपनी पोस्टिंग बदलने की सुविधा देती है. इसका मतलब यह है कि यदि दो शिक्षक चाहें, तो वे एक-दूसरे के स्थान पर तैनात हो सकते हैं, बशर्ते शिक्षा विभाग से इसकी मंजूरी मिल जाए. इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को उनके परिवार या सुविधाजनक स्थान के पास काम करने का अवसर देना है, ताकि वे बेहतर मनोयोग से पढ़ा सकें. यह तबादला जबरन नहीं होता, बल्कि पूरी तरह सहमति पर आधारित होता है, जिससे विवाद और असंतोष की संभावना कम रहती है.
कौन और कैसे कर सकता है आवेदन? : इस नीति के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों शिक्षकों की श्रेणी और विषय समान हो, जैसे गणित का शिक्षक गणित वाले से ही अदला-बदली कर सकेगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से किया जाता है. पोर्टल पर शिक्षक अपने जैसे विषय और श्रेणी वाले शिक्षकों की जानकारी देख सकते हैं और आपसी सहमति बनने पर संयुक्त आवेदन करते हैं. जब दोनों पक्षों की सहमति और दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तब विभागीय आदेश जारी कर स्थानांतरण लागू किया जाता है.
