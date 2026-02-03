ETV Bharat / state

बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गुड न्यूज, शिक्षा विभाग एक बार फिर ला सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प

पटना : बिहार विधानसभा के बजट सत्र में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा उठा. इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी राहत दी है. उन्होंने इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को और आसान करने की बात कही. कहा कि म्यूचुअल ट्रांसफर विकल्प एक बार फिर लाकर इच्छुक शिक्षक अपने मुताबिक ट्रांसफर ले सकते हैं लेकिन, ये शर्त है कि उक्त स्कूल का भी शिक्षक उक्त शिक्षक के स्कूल में ट्रांसफर चाहता हो.

बिहार विधानसभा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी मामला : सरकार की दलील से स्पष्ट है कि सरकार स्कूल में शिक्षकों की कमी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. बिहार विधानसभा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसमें पुनर्विचार किया जा रहा है. उन्होंने शिक्षकों के परस्पर तबादले यानी म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी का पोर्टल फिर से शुरू करने के भी संकेत दिए.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार : शिक्षा विभाग द्वारा कुल एक लाख 27 हजार 240 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया हैं. सबसे पहले 690 वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर किया, जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं. टीआरई 1 के तहत 45 हजार 677 और टीआरई 2 के तहत 28 हजार 237 शिक्षकों का ट्रांसफर किया.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार : टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जिन शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया, वे शिक्षक एक साल के प्रोबेशन पर थे. टीआरई 3 वालों का प्रोबेशन जून-जुलाई में खत्म होगा. उसके बाद इनका ट्रांसफर होगा. दूरी को देखा जाएगा और वैसे क्षेत्र जैसे बांका का बेलहर, कैमूर और जमुई के कम लोगों के क्वॉलिफाई किया है. उन सब बातों को भी देखना है और फिर जून जुलाई तक टीआरई 3 का निश्चित रूप से ट्रांसफर हो जाएगा.

संदीप सौरभ : वहीं, पालीगंज से भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने सवाल किया कि टीआरई 3 के बाद दो और बहाली हुई है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की. दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है. लेकिन टीआरई के लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं है. एक साल से ज्यादा बहाली का हो चुका है. ऐसे में इन लोगों को अपने गृह जिले से 200, 300 और 500 किलोमीटर का पोस्टिंग दिया गया है.

संदीप सौरभ : संदीप सौरभ ने कहा कि बक्सर के लोगों को पूर्णिया, पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग की गई है. उनमें कई महिलाएं है, जिनके पास विकल्प नहीं है. ऐसे में सरकार उसे जल्द से जल्द शुरू करें. इसके साथ ही कहा कि सरकार ने म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी शुरू किया था. लेकिन अचानक से म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी का विकल्प भी बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों?