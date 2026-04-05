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आनंद शर्मा के बयान को हिमाचल के शिक्षा मंत्री का समर्थन, कांग्रेस नेता ने की थी केंद्र की तारीफ

आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर केंद्र के कूटनीतिक प्रयासों की तारीफ की थी. जिसका शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समर्थन किया है.

Rohit Thakur on Anand Sharma
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 8:05 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 8:45 PM IST

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शिमला: दिग्गज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बयान को हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से समर्थन मिला है. आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की तारीफ की थी. मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आनंद शर्मा के बयान को समर्थन दिया. रोहित ठाकुर ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है. आनंद शर्मा तथ्य और आंकड़ों के आधार पर अपनी बात रखते हैं. रविवार को रोहित ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र जुब्बल कोटखाई के भट्टाड़-ढाडी क्षेत्र पहुंचे थे. जहां मीडिया से बातचीत के दौरान रोहित ठाकुर ने ये बयान दिया.

"विश्व परिपेक्ष में आनंद शर्मा ने अपनी बात कही है. ये किसी सरकार का विषय नहीं है, बल्कि पूरा विश्व ही दोबारा स्थिति सामान्य होने की उम्मीद कर रहा है. इस संघर्ष के चलते सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा संकट की है और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव विकासशील देशों पर हो रहा है." - रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री

'सरकारी स्कूलों में 2002 से अब तक घटी 5 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट'

हिमाचल प्रदेश में 151 स्कूलों को CBSE एफिलिएटिड करने के मुद्दे पर रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट में भारी गिरावट आई है. राज्य में पहली से आठवीं कक्षा तक 2002 में एनरोलमेंट 9 लाख 70 हजार हुआ करती थी, जो आज घटकर 4 लाख 2 हजार रह गई है. ऐसे में सरकार ने राज्य के 2000 सरकारी स्कूलों में से पहले चरण में 151 स्कूलों को CBSE एफिलिएटिड करने का फैसला किया. इसके जरिए प्रदेश सरकार के स्कूलों में बेहतर फैसिलिटी देने का उद्देश्य है. इसमें पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा और स्मार्ट ड्रेस इंट्रोड्यूस करना जैसे पहलू शामिल हैं.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)

'प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी अपनाना समय की जरूरत'

वहीं, शिक्षा विभाग में अभी भी ट्रांसफर बंद हैं. इस पर मुख्य शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से ट्रांसफर पॉलिसी के पक्षधर हैं. रोहित ठाकुर ने कहा कि लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी को कंसेंसस के आधार पर ही लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के साथियों के साथ भी उन्होंने विषय पर समर्थन की बात कही है. देश के दूसरे राज्यों ने भी ट्रांसफर पॉलिसी को अपनाया है ऐसे में राज्य सरकार को भी इस पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है.

इससे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में आज कई जनहित के क्षेत्र में मिल के पत्थर स्थापित किए गए हैं. रोहित ठाकुर ने कहा कि 1 करोड़ 87 लाख की लागत से बनी सेकेंडरी स्कूल को आज जनता के लिए समर्पित किया गया है. क्षेत्र के सबसे बड़े गांव भट्टाड़ में सामुदायिक केंद्र और लंबे समय से सड़क मार्ग की राह देख रहे नढाल गांव के लिए सड़क मार्ग खोलने की शुरुआत की गई है. रोहित ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के 5 साल में इस क्षेत्र में विकास कार्य ठप रहे अब विकास कार्यों को एक बार फिर गति मिली है.

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Last Updated : April 5, 2026 at 8:45 PM IST

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