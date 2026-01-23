हिमाचल में 22 फरवरी को होगा एलडीआर टेस्ट, शिक्षा मंत्री ने अफसरों को दिए तैयारियों के निर्देश
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक में लिमिटेड रिक्रूटमेंट डायरेक्ट टेस्ट को लेकर चर्चा की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत पदों को भरने के लिए एलडीआर यानी लिमिटेड रिक्रूटमेंट डायरेक्ट टेस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अफसरों को तैयारियों के निर्देश दिए हैं. ये टेस्ट 22 फरवरी को आयोजित किया जाना है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की समीक्षा बैठक में इस टेस्ट के आयोजन व अन्य मामलों पर अधिकारियों से चर्चा की. मीटिंग में छात्रावासों को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने के निर्देश दिए गए. शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से सिरमौर जिला के माजरा स्थित छात्रावास की स्थिति का जिक्र करते हुए वहां आ रही समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी.
बैठक में एसएमसी/कंप्यूटर शिक्षक एलडीआर के अलावा पीजीटी/डीपीई एलडीआर मामलों की समीक्षा की गई. शिक्षा मंत्री ने 22 फरवरी को एलडीआर टेस्ट आयोजित करने और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए. साथ ही विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों को जल्द ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए.
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से छात्रावासों में बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने आधारभूत ढांचे में सुधार, बेहतर आवास व भोजन व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए. इसके अलावा प्रशिक्षकों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा. मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली युवा नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में स्कूल-कॉलेज में छिपी प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें अकादमिक व अन्य आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए.
इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल व कॉलेजों के विलय व एकीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे सभी निर्णय छात्रों के हित में, उनकी पहुंच, सुरक्षा, शैक्षणिक निरंतरता को ध्यान में रखकर ही लिए जाएं. विलय या युक्तिकरण से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए. शिक्षा मंत्री ने आगामी सत्र से विद्यालयों में बागवानी और वानिकी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा.
टैब वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए शेष टैब जल्द देने के लिए कहा गया. इसके साथ ही विभाग के तहत चार वर्षीय बी.एड., बी.पी.एड. और अन्य व्यावसायिक सिलेबस को अधिसूचना के बाद कॉलेजों में आरंभ करने के लिए निर्देश जारी किए गए. एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में उन्होंने सभी पात्र चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने और शेष खाली चल रहे पदों को वैकल्पिक माध्यमों से भरने के निर्देश दिए.
रोहित ठाकुर ने कॉलेजों की रैंकिंग के लिए समय-सीमा तय करने, पूर्व घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा, उप निदेशकों की बैठक की तिथि तय करने सहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कहा. मंत्री ने आगामी बजट सत्र के लिए विस्तृत प्रस्ताव और सुझाव देने की बात भी कही. उन्होंने खास तौर पर छात्रावासों, आधारभूत ढांचे, प्रशिक्षण सहयोग, प्रतिभा विकास कार्यक्रमों, शैक्षणिक सुविधाओं और छात्र कल्याण के बारे में सुझाव आमंत्रित किए. इस दौरान शिक्षा राकेश कंवर, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली मौजूद थे.
ये भी पढ़ें: इंपीयिरल क्लासिक क्रूज पर सुक्खू सरकार व IWAI में ऐतिहासिक MoU, डिप्टी सीएम ने कोच्चि में बताई राष्ट्रीय जलमार्गों में हिमाचल की अहमियत