हिमाचल में 22 फरवरी को होगा एलडीआर टेस्ट, शिक्षा मंत्री ने अफसरों को दिए तैयारियों के निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत पदों को भरने के लिए एलडीआर यानी लिमिटेड रिक्रूटमेंट डायरेक्ट टेस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अफसरों को तैयारियों के निर्देश दिए हैं. ये टेस्ट 22 फरवरी को आयोजित किया जाना है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की समीक्षा बैठक में इस टेस्ट के आयोजन व अन्य मामलों पर अधिकारियों से चर्चा की. मीटिंग में छात्रावासों को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने के निर्देश दिए गए. शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से सिरमौर जिला के माजरा स्थित छात्रावास की स्थिति का जिक्र करते हुए वहां आ रही समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी.

बैठक में एसएमसी/कंप्यूटर शिक्षक एलडीआर के अलावा पीजीटी/डीपीई एलडीआर मामलों की समीक्षा की गई. शिक्षा मंत्री ने 22 फरवरी को एलडीआर टेस्ट आयोजित करने और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए. साथ ही विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों को जल्द ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए.

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से छात्रावासों में बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने आधारभूत ढांचे में सुधार, बेहतर आवास व भोजन व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए. इसके अलावा प्रशिक्षकों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा. मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली युवा नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में स्कूल-कॉलेज में छिपी प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें अकादमिक व अन्य आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए.

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल व कॉलेजों के विलय व एकीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे सभी निर्णय छात्रों के हित में, उनकी पहुंच, सुरक्षा, शैक्षणिक निरंतरता को ध्यान में रखकर ही लिए जाएं. विलय या युक्तिकरण से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए. शिक्षा मंत्री ने आगामी सत्र से विद्यालयों में बागवानी और वानिकी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा.