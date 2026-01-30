ETV Bharat / state

हिमाचल को केंद्रीय बजट और 16वें वित्त आयोग से बड़ी उम्मीदें, केंद्र को रखना होगा प्रदेश के हितों का ध्यान: शिक्षा मंत्री

केंद्रीय बजट और 16वें वित्त आयोग को लेकर शित्रा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र को हिमाचल के हितों का ध्यान रखना होगा.

Education Minister Rohit Thakur
शित्रा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 1:27 PM IST

शिमला: केंद्रीय बजट और 16वें वित्त आयोग से हिमाचल प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं. पहाड़ी राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और विकासात्मक जरूरतों को देखते हुए प्रदेश को केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की अपेक्षा है. इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार को बजट और वित्त आयोग की सिफारिशों में हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि शिक्षा सहित बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को मजबूती मिल सके.

"बीते सालों में केंद्र से मिलने वाली मदद में भारी कटौती हुई है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर पड़ा है. अगर साल 2021-22 की तुलना की जाए तो एक ही साल में प्रदेश को मिलने वाले केंद्रीय सहयोग में करीब 11 हजार करोड़ रुपये का अंतर देखने को मिलता है. पहले प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में करीब 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे. वहीं, अब यह घटकर 3200 करोड़ रुपये रह गया है." - रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री

'विशेष सहायता की जरूरत'

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रियायत देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने पहले ही प्रदेश की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है और रेवेन्यू डेफिसिट फंड बढ़ाने की मांग रखी गई है. हिमाचल की करीब 90 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ऐसे में केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

ओपीएस के बाद लगा कट

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों को ओपीएस देने से केंद्र ने प्रदेश को मिलने वाली राशि में 1600 करोड़ का कट लगाया है. इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन भी साल 2022 के अंत तक बंद हो चुका है. इन सभी कारणों से प्रदेश की आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है.

सेब की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का किया विरोध

शिक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2023 में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को समय रहते आर्थिक मदद देनी चाहिए. इसके साथ ही बागवानी, विशेष रूप से सेब उत्पादकों के लिए रियायत की जरूरत है. उन्होंने सेब की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का विरोध करते हुए कहा कि इससे हिमाचल ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र के बागवानों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने पर्यटन, कृषि-बागवानी और विद्युत क्षेत्र को प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बताते हुए इन क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है.

