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हिमाचल में से छठी-आठवीं की किताबों में बड़ा बदलाव, अब प्रदेश के इतिहास, बोलियां और वीरों की गाथाएं पढ़ेंगे छात्र

सरकार का मानना है कि स्थानीय संदर्भों पर आधारित यह पाठ्यक्रम छात्रों को अपने प्रदेश की जड़ों से जोड़ने के साथ उनमें विश्लेषणात्मक सोच विकसित करेगा और भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार साबित होगा. नए पाठ्यक्रम की किताबें शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के स्कूलों में लागू करने की तैयारी की जा रही है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों को अब अपनी ही धरती का इतिहास, संस्कृति, लोक जीवन और गौरवशाली विरासत किताबों के जरिए विस्तार से जानने का अवसर मिलेगा. राज्य सरकार छठी से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश से जुड़े भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को नए सिरे से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.

पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव

हिमाचल में 2027-28 से छठी-आठवीं की किताबों में बड़ा बदलाव.

पाठ्यक्रम में बदलाव और सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित.

छात्र पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से लेकर राज्य के गठन तक के इतिहास.

प्रदेश की विभिन्न बोलियों और पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू होंगे छात्र.

हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों, कारगिल युद्ध के विजेताओं और वीर सैनिकों की गाथा पढ़ेंगे छात्र.

हिमाचल की अर्थव्यवस्था, प्रदेश के समक्ष मौजूद चुनौतियों और राजनीतिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी.

पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित

हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश पर आधारित प्रमाणिक और तथ्यात्मक जानकारी विद्यार्थियों में अपने राज्य को गहराई से समझने की जिज्ञासा पैदा करेगी. इससे उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें लाभ मिलेगा. छठी से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव और सुधार के लिए मेरे नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं. समिति में शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, एससीईआरटी के प्रतिनिधियों सहित सहायक प्रोफेसर और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं, जो नए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं."

पाठ्यक्रम में होंगे रोचक तथ्य

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा की पुस्तकों में बदलाव एवं सुधार को लेकर विस्तृत मंथन किया गया. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से लेकर राज्य के गठन तक के इतिहास, प्रदेश की विभिन्न बोलियों, पारंपरिक व्यंजनों, स्वतंत्रता सेनानियों, कारगिल युद्ध के विजेताओं और वीर सैनिकों, हिमाचल के समक्ष मौजूद चुनौतियों, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रोचक तथ्यों और जानकारी के साथ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों से संबंधित सामग्री को अगले एक माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि नई पुस्तकों का प्रकाशन समय पर किया जा सके और शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करवाई जा सके.

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