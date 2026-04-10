ETV Bharat / state

CBSE स्कूलों में 3468 पदों पर होगी भर्ती, स्पोर्ट्स कोच बनने का सुनहरा मौका

शिमला जिले में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे शिक्षा मंंत्री रोहित ठाकुर ने की कई घोषणाएं.

शिक्षा मंंत्री रोहित ठाकुर
शिक्षा मंंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और खेल ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश भर में 151 नए सीबीएसई आधारित स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, जिनमें चौपाल विधानसभा क्षेत्र को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है. इस पहल के तहत चौपाल, नेरवा, कुपवी और बलसन में चार आधुनिक सीबीएसई स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी. इन स्कूलों के संचालन के लिए कुल 3468 स्टाफ की भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 स्पोर्ट्स कोच के पद भी भरे जाएंगे, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान ये बातें कही. इस अवसर पर उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल में 14 लाख रुपए की राशि से निर्मित किए गए अस्थाई खेल छात्रावास का लोकार्पण किया. इसके अतिरिक्त उन्होंने 62.41 लाख रुपए की राशि से बनने वाले वॉलीबॉल खेल छात्रावास और 25 लाख रुपए की राशि से स्कूल के प्राथमिक अनुभाग कार्यालय का शिलान्यास भी किया.

शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा

रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नवीन पहल के साथ आगे बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों सहित गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है. प्रदेश में पहली बार 650 शारीरिक शिक्षकों को पटियाला में पांच दिन के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है. ताकि छात्र खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकें. वर्ष 2025-26 में 69 नेशनल गेम में हिमाचल के छात्रों ने 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 29 ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं. उन्होंने बताया कि हिमाचल में तीन नए खेल छात्रावास खोले गए हैं, जिनमें चौपाल में वॉलीबॉल छात्र, शिलाई में कबड्डी छात्रा और घुमारवीं में हैंडबॉल छात्रा का हॉस्टल स्वीकृत हुआ है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल पहला राज्य है, जहां 12 खेल छात्रावास है. इनको अपग्रेड करने के लिए 15 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी. करीब 12 वर्षों के बाद वर्तमान प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्र स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई, खिलाड़ियों की डाइट मनी को दोगुना किया गया, 43 मैडल विभिन्न प्रतियोगिताएं में प्राप्त हुए, अवार्ड मनी में भी अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिससे खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है.

शिक्षा मंत्री ने पुस्तकालय में किताबों के लिए राशि और स्कूल के लिए डेस्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हॉस्टल में कबड्डी खेल शुरू करने और क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम व ग्राउंड तथा क्षेत्र की अन्य मांगों को भी पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे.

ये भी पढ़ें: युवाओं के लिए खुशखबरी! CBSE स्कूलों में अध्यापक पदों पर निकली बंपर भर्ती, 17 अप्रैल से करें आवेदन

TAGGED:

EDUCATION MINISTER ROHIT THAKUR
ROHIT THAKUR ON CBSE SCHOOLS
HIMACHAL CBSE SCHOOLS
CBSE SCHOOLS 3468 POSTS
ROHIT THAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.