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CBSE स्कूलों में 3468 पदों पर होगी भर्ती, स्पोर्ट्स कोच बनने का सुनहरा मौका

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और खेल ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश भर में 151 नए सीबीएसई आधारित स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, जिनमें चौपाल विधानसभा क्षेत्र को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है. इस पहल के तहत चौपाल, नेरवा, कुपवी और बलसन में चार आधुनिक सीबीएसई स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी. इन स्कूलों के संचालन के लिए कुल 3468 स्टाफ की भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 स्पोर्ट्स कोच के पद भी भरे जाएंगे, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान ये बातें कही. इस अवसर पर उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल में 14 लाख रुपए की राशि से निर्मित किए गए अस्थाई खेल छात्रावास का लोकार्पण किया. इसके अतिरिक्त उन्होंने 62.41 लाख रुपए की राशि से बनने वाले वॉलीबॉल खेल छात्रावास और 25 लाख रुपए की राशि से स्कूल के प्राथमिक अनुभाग कार्यालय का शिलान्यास भी किया.

शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा

रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नवीन पहल के साथ आगे बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों सहित गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है. प्रदेश में पहली बार 650 शारीरिक शिक्षकों को पटियाला में पांच दिन के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है. ताकि छात्र खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकें. वर्ष 2025-26 में 69 नेशनल गेम में हिमाचल के छात्रों ने 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 29 ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं. उन्होंने बताया कि हिमाचल में तीन नए खेल छात्रावास खोले गए हैं, जिनमें चौपाल में वॉलीबॉल छात्र, शिलाई में कबड्डी छात्रा और घुमारवीं में हैंडबॉल छात्रा का हॉस्टल स्वीकृत हुआ है.