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पांच दशक का इंतजार खत्म, उबादेश को मिली ₹3.15 करोड़ की लागत से बनी दो नई सड़कें

उबादेश क्षेत्र को मिली दो नई सड़कें ( ETV Bharat )

शिमला: जिला शिमला में जुब्बल-कोटखाई के उबादेश क्षेत्र के लोगों का करीब पांच दशक पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण कर इन्हें जनता को समर्पित किया. इनमें ग्राम पंचायत नगान की 1.75 करोड़ रुपये से निर्मित मुंडाढांक-मणोंन नाला-ओजड़-कराल (लंबीधार-कराल) सड़क और ग्राम पंचायत कलबोग की 1.40 करोड़ रुपये से तैयार मेलठ-क्यूनल-कलबोग सड़क शामिल है.

5 दशक बाद बनी दो नई सड़कें