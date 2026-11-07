पांच दशक का इंतजार खत्म, उबादेश को मिली ₹3.15 करोड़ की लागत से बनी दो नई सड़कें
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दो नई सड़कों का किया लोकार्पण, 4.76 करोड़ से अपग्रेड होगी कलबोग सड़क.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:08 AM IST
शिमला: जिला शिमला में जुब्बल-कोटखाई के उबादेश क्षेत्र के लोगों का करीब पांच दशक पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण कर इन्हें जनता को समर्पित किया. इनमें ग्राम पंचायत नगान की 1.75 करोड़ रुपये से निर्मित मुंडाढांक-मणोंन नाला-ओजड़-कराल (लंबीधार-कराल) सड़क और ग्राम पंचायत कलबोग की 1.40 करोड़ रुपये से तैयार मेलठ-क्यूनल-कलबोग सड़क शामिल है.
5 दशक बाद बनी दो नई सड़कें
खास बात यह है कि कलबोग सड़क का निर्माण कार्य 1960 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन भूमि संबंधी अड़चनों के चलते यह दशकों तक अधूरा रहा. अब करीब पांच दशक बाद सड़क का काम पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मेलठ-क्यूनल-कलबोग सड़क उबादेश क्षेत्र के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण विकल्प बनेगी. इससे क्षेत्र के लोगों को गुम्मा-बाघी सड़क की तर्ज पर एक वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी. सड़क के स्तरोन्नयन (upgrade) के लिए 4.76 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर नाबार्ड को भेजा गया है.
हिमाचल की जीवनरेखा ग्रामीण सड़कें
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में सड़कें ग्रामीण विकास की जीवनरेखा हैं. जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र बागवानी बहुल होने के कारण सड़क नेटवर्क मजबूत करना और भी जरूरी है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 206 नई सड़कों की पासिंग की गई है. सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं पर 850 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में भी सुविधा मिलेगी.
75 लाख से बनेगा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र
नगान पंचायत में शिक्षा मंत्री ने 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला भी रखी. उन्होंने कहा कि भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी. इसके लिए भूमि दान करने वाले स्थानीय निवासी नंद लाल हांगटा का आभार जताते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उनका योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है.
कब तक तैयार होगा कलबोग स्कूल का नया भवन?
वहीं, इस दौरान शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलबोग का निरीक्षण कर 4.76 करोड़ रुपये से निर्माणाधीन शैक्षणिक ब्लॉक के कार्य की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि नए भवन का निर्माण 31 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा. इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी.