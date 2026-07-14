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'भाजपा बेवजह खड़ा कर रही विवाद, शिक्षा विभाग की उपलब्धियां सबके सामने', जयराम के आरोपों पर मंत्री रोहित ठाकुर का पलटवार

जयराम के आरोपों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का पलटवार ( ETV BHARAT )