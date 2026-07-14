'भाजपा बेवजह खड़ा कर रही विवाद, शिक्षा विभाग की उपलब्धियां सबके सामने', जयराम के आरोपों पर मंत्री रोहित ठाकुर का पलटवार
मंत्री ने कहा कि भाजपा लगातार शिक्षा विभाग को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन विभाग की उपलब्धियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 5:01 PM IST
शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है. अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष बिना वजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि शिक्षा विभाग का काम और उसकी उपलब्धियां खुद जनता के सामने हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में शिक्षा विभाग ने कई ऐसे फैसले और सुधार किए हैं, जिनका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है.
'शिक्षा विभाग का काम ही सबसे बड़ा जवाब'
रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा लगातार शिक्षा विभाग को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन विभाग की उपलब्धियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में राज्य की रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि ASER रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और साक्षरता जैसे कई मानकों पर हिमाचल ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. अब प्रदेश की तुलना शिक्षा के क्षेत्र में केरल जैसे अग्रणी राज्यों से की जा रही है.
उद्घाटन और शिलान्यास पर भी दिया जवाब
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास पूरी सरकारी प्रक्रिया के तहत किया गया है. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि शिक्षा विभाग का काम और उसके परिणाम ही विपक्ष के सभी आरोपों का सबसे बड़ा जवाब हैं.
श्वेत पत्र की मांग पर भाजपा को घेरा
प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भाजपा द्वारा श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर भी रोहित ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में श्वेत पत्र चाहती है तो उसे केंद्र की एनडीए सरकार के फैसलों पर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी मुआवजा बंद करने, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स पर कैप लगाने और राज्यों की कर्ज लेने की सीमा घटाने जैसे फैसलों से हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके बावजूद राज्य सरकार सीमित संसाधनों में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की हो निष्पक्ष जांच
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि यह करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं का विश्वास हर हाल में कायम रहना चाहिए.
रोहित ठाकुर ने भाजपा के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी पूरी प्रक्रिया देश के संवैधानिक और न्यायिक ढांचे के तहत पूरी हुई है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी भगवान राम का सम्मान करती है और आस्था के विषयों पर राजनीति करना उचित नहीं है. मंत्री ने दोहराया कि शिक्षा विभाग के काम और सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने हैं और विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है.
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