हिमाचल के स्कूलों में शिक्षकों के इतने पद खाली, इन पोस्टों को भरने की प्रक्रिया जारी

हिमाचल के स्कूलों में इतने पद खाली ( FILE PHOTO )

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक हंसराज और डॉक्टर जनक राज ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों और भर्ती प्रक्रिया के बार में सवाल पूछा. सरकार ने सदन में बताया कि विभिन्न श्रेणियों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या अधिक है और बड़ी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं. कई पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति और युक्तिकरण के माध्यम से भरा जा रहा है, जबकि कुछ मामले उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण रोक दिए गए हैं. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खाली पड़े पदों पर नई भर्तियों के बारे में जवाब दिया. रोहित ठाकुर ने अपने जवाब में कहा कि प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है, जिनमें से 50 प्रतिशत पदों को मुख्याध्यापक संवर्ग और 50 प्रतिशत पदों को प्रवक्ता (विद्यालय नई व्यवस्था) संवर्ग से भरा जाता है. प्रधानाचार्य के 825 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया जारी है. मुख्याध्यापक के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है. मुख्याध्यापक के 247 रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है.