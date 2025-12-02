हिमाचल के स्कूलों में शिक्षकों के इतने पद खाली, इन पोस्टों को भरने की प्रक्रिया जारी
हिमाचल में विभिन्न श्रेणियों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या अधिक है. इससे बड़ी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 5:33 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक हंसराज और डॉक्टर जनक राज ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों और भर्ती प्रक्रिया के बार में सवाल पूछा. सरकार ने सदन में बताया कि विभिन्न श्रेणियों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या अधिक है और बड़ी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं. कई पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति और युक्तिकरण के माध्यम से भरा जा रहा है, जबकि कुछ मामले उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण रोक दिए गए हैं.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खाली पड़े पदों पर नई भर्तियों के बारे में जवाब दिया. रोहित ठाकुर ने अपने जवाब में कहा कि प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है, जिनमें से 50 प्रतिशत पदों को मुख्याध्यापक संवर्ग और 50 प्रतिशत पदों को प्रवक्ता (विद्यालय नई व्यवस्था) संवर्ग से भरा जाता है. प्रधानाचार्य के 825 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया जारी है. मुख्याध्यापक के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है. मुख्याध्यापक के 247 रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है.
रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रवक्ता (विद्यालय नई-व्यवस्था) के कुल 658 पद सीधी भर्ती और 400 पद पदोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त 64 पदों को सीधी भर्ती से और शेष रिक्त पदों को पदोन्नति और युक्तिकरण के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है. वहीं, वर्तमान में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के 112 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के बारे में मामला अभी विचाराधीन है. इसके साथ ही प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के कुल 1318 पद भरने प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक अध्यपाक (कला) के 510, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मैडिकल) के 538 और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (मैडिकल) के 270 पदों को विभिन्न माध्यमों से भरने के बारे में प्रक्रिया जारी है. इसके साथ ही सीएंडवी वर्ग में शास्त्री के 737, भाषा अध्यापक के 31 पद सीधी भर्ती और अन्य पदों को जेबीटी अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा, कला अध्यापक के 339 व पीईटी के 870, पंजाबी भाषा अध्यापक के 17 और उर्दू भाषा अध्यापक के 13 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. शास्त्री के पदों को भरने के बारे में मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है.
