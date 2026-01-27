ETV Bharat / state

हिमाचल में 8000 नए शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षक कमी की समस्या काफी हद तक हुई दूर: रोहित ठाकुर

हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत अब तक 4231 सरकारी स्कूलों को विभिन्न अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है.

Himachal Education Minister Rohit Thakur
हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (@RohitThakur)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:18 PM IST

कुल्लू: हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि नियुक्तियों, तकनीकी नवाचारों, सतत प्रशिक्षण, प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था और समावेशी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल प्रदेश, देश के अग्रणी शिक्षा मॉडल के रूप में तेजी से उभर रहा है.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, गुणात्मक शिक्षा और मजबूत ढांचागत विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है. इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि राज्य के कुल बजट का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है. सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 130 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर स्थापित किया जा रहा है.

हिमाचल में 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति

रोहित ठाकुर ने बताया कि, "वर्तमान में प्रदेश में 9931 सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 1774 माध्यमिक विद्यालय, 962 उच्च विद्यालय और 1988 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. इन संस्थानों में 19,677 प्राथमिक शिक्षक, 15,333 TGT और 14,983 प्रवक्ता विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में विभिन्न श्रेणियों में 8000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे शिक्षक कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया गया है."

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, सरकार ने केवल नियुक्तियों तक ही सीमित न रहकर छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए युक्तिकरण प्रक्रिया को भी तेज किया है. कम नामांकन वाले स्कूलों से अतिरिक्त शिक्षकों को अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक छात्र को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके. उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन किया गया है. इसके तहत कक्षा 12वीं तक के लिए विद्यालयी शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा के लिए सेपरेट उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है.

तीसरी से पांचवी कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम लागू

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा पहली और दूसरी, जबकि 2025-26 से कक्षा तीसरी से पांचवी तक अंग्रेजी माध्यम लागू किया जा रहा है. प्रारंभिक बचपन में संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लगभग 6297 प्राथमिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत ईसीसीई (प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा) के लिए एनटीटी को आउटसोर्स किया गया है और बच्चों की रुचि के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम एससीईआरटी सोलन के सहयोग से तैयार किया गया है.

स्मार्ट स्कूल और डिजिटल निगरानी से लगातार सुधार

शिक्षा मंत्री ने कहा है, "सरकारी स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालयों, वर्चुअल क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाओं, फर्नीचर, स्वच्छ शौचालयों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और छात्रावास सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है. कई संस्थानों को 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' घोषित किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है. विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की एआई आधारित डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू की गई है, जो प्रदेश के 14,673 स्कूलों में कार्यरत है. इससे 90 हजार से अधिक शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ऑनलाइन निगरानी हो रही है और इसका लाभ 7.73 लाख से अधिक छात्रों को मिल रहा है."

शिक्षक ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय अनुभव आ रहा काम

रोहित ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. चालू वर्ष में 33,301 शिक्षकों को समग्र शिक्षा के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके साथ ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सहयोग से ऑनलाइन मूल्यांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है. अब तक 334 शिक्षकों और 50 मेधावी विद्यार्थियों को सिंगापुर और कंबोडिया जैसे देशों के शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जा चुका है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय शिक्षण पद्धतियों को समझ कर उन्हें प्रदेश में लागू कर सकें.

स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम पर जोर

हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने रोहित ठाकुर कहा कि, "हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत अब तक 4231 सरकारी स्कूलों को विभिन्न अधिकारियों द्वारा गोद लिया जा चुका है. 'स्कूल पैट्रन' शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा के लिए सरकार ने 245 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए हैं और पूर्व-प्राथमिक से 12वीं तक इन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं."

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 में हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछली बार राज्य 21वें स्थान पर था. यह राज्य की शिक्षा नीतियों और शिक्षकों, अधिकारियों की सफलता का प्रमाण है. शिक्षा में 2016 से 2024 तक जो प्रधानाचार्य अस्थायी रूप में पदोन्नत किया था, ऐसे लगभग 2,000 प्रधानाचार्यों को स्थाई पदोन्नति दी गयी. इसके अलावा 800 प्रधानाचार्यों को पदोन्नति प्रदान की गई है. इसके अलावा TGT और JBT अध्यापकों के पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बजौरा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष समारोह में पहुंचे थे.

संपादक की पसंद

