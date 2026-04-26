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जानें भीषण गर्मी में स्कूलों के टाइमिंग चेंज का क्यों हो रहा विरोध, शिक्षा मंत्री ने पुनर्विचार का दिया भरोसा

रामनगर: उत्तराखंड में भीषण गर्मी और हीटवेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है. लेकिन इस फैसले के बाद जहां एक ओर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखा गया, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए 15 मई तक स्कूलों की समय सारणी में बदलाव के निर्देश दिए हैं. नए आदेश के तहत प्रार्थना सभा सुबह 6:45 बजे और स्कूल संचालन सुबह 7:00 बजे से शुरू करने को कहा गया है. यह बदलाव खासतौर पर शहरी क्षेत्र हल्द्वानी, रामनगर और कोटाबाग ब्लॉक के स्कूलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. विभाग का कहना है कि यह फैसला भीषण गर्मी और हीटवेव से बच्चों को बचाने के लिए लिया गया है, ताकि उनकी सेहत पर किसी तरह का असर न पड़े. लेकिन इस फैसले के बाद दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है.

अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों को सुबह 6 बजे से पहले घर से निकलना पड़ेगा, जो न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है. खासकर कॉर्बेट से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस पूरे मामले पर रामनगर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत साल में 240 दिन पढ़ाई अनिवार्य की गई है और बच्चों के पढ़ाई के घंटे भी तय किए जा रहे हैं.