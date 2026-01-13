ETV Bharat / state

ई-अटेंडेंस के विरोध पर बोले शिक्षा मंत्री- 96 फीसदी अतिथि व 86 पर्सेंट परमानेंट टीचर लगा रहे ई-अटेंडेंस

शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, प्रदेश में बसों की संख्या 14 हजार बढ़ाकर किया जाएगा 16 हजार.

Rao Uday Pratap Singh NARMADAPURAM
एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 5:51 PM IST

नर्मदापुरम: शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों के ई-अटेंडेंस के विरोध पर कहा कि शिक्षकों में इसको लेकर कोई असंतोष नहीं है. प्रदेश के 96 फीसदी अतिथि शिक्षक ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं. वहीं 86% स्थाई शिक्षक भी ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षकों में कोई असंतोष नहीं है. शिक्षक ऐसा वर्ग है जो लोगों की चिंता करता है, विद्यार्थियों के हितों की चिंता करता है.

ई-अटेंडेंस पोर्टल महज उपस्थिति का नहीं, शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण का पोर्टल

उन्होंने कहा, ई-अटेंडेंस पोर्टल जो प्लेटफार्म है, वह महज उपस्थिति का नहीं, शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण का भी है. उनके वेतन आदि, उनकी छुट्टी आदि के अप्रूवल का भी है. यह एक अच्छा प्लेटफार्म है, जहां शिक्षक अपनी अटेंडेंस भी लगाएगा और अपनी समस्याओं का निराकरण भी करेगा. स्वाभाविक रूप से जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती तो भ्रांतियां पैदा होती हैं.

Rao Uday Pratap Singh NARMADAPURAM
कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को दिया गया स्कूल बैग (ETV Bharat)

लेकिन जब शिक्षकों को पता चला कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है, तो शिक्षक उससे लगातार जुड़ रहे हैं. माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश जारी किए हैं इसमें कोई बुराई नहीं है. आज अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि नर्मदापुरम पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो यहां आकर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा. इसमें दिक्कत क्या है. ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने बताया कि प्रजातंत्र में प्रदर्शन की गुंजाइश हमेशा खुली रहती है.

शिक्षा एवं परिवहन मंत्री ने कहा, प्रदेश में बसों की संख्या बढ़ाकर 16 हजार किया जाएगा

जिले में एक सर्वे किया जा रहा है. जिसके जरिए दूरस्थ गांवों को बसों के जरिए जिला मुख्यालय से लेकर संभागीय मुख्यालय एवं राजधानी तक जोड़ने का काम किया जाएगा. इसके लिए वर्तमान में बसों की संख्याओं को भी बढ़ाया जाएगा. जहां वर्तमान में करीब 14 हजार बसें चलती हैं उन्हें बढ़ाकर 16 हजार किया जाएगा. इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा.

मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे थे. यहां वह नर्मदा महाविद्यालय में आयोजित राज्य सभा सांसद माया नारोलिया के नेतृत्व में स्कूल बैग विथ एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए.

