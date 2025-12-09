ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार में 31 अक्टूबर तक कितने शिक्षण संस्थान बंद और मर्ज हुए? टीचिंग और नॉन टीचिंग के इतने पद समाप्त

सुधीर शर्मा के सवाल पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में बताया, पिछले तीन वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकार (नोटिफिकेशन नंबर EDN-A-KA(1)-1/2023 दिनांक 10 मार्च 2023) द्वारा 19 ऐसे राजकीय महाविद्यालय/राजकीय संस्कृत महाविद्यालय बंद किए जोकि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में खोले थे. यह महाविद्यालय एक्टिव नहीं हुए थे. इसके चलते टीचिंग और नॉन टीचिंग वर्ग के कुल 376 पद समाप्त हुए.

शिमला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला तपोवन में आयोजित किया गया. शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने जनहित से जु़ड़े सवालों को सदन में उठाया. धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी 3 दिसंबर 2025 को उच्चतर शिक्षा विभाग से सवाल पूछा था, पिछले तीन वर्ष में 31 अक्टूबर 2025 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बंद किए गए संस्थानों के कारण विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने पद समाप्त हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन पदों को फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है या नहीं?

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि, वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व सरकार के अंतिम 6 महीने के सभी निर्णयों पर पुनर्विचार किया गया. इसके बाद गुण दोष के आधार पर मामलों का परीक्षण करने के बाद राजकीय महाविद्यालय रिड़कमार को फिर से जनहित में खोला गया है. इसमें 11 पदों को बहाल किया गया है.

रोहित ठाकुर ने बताया कि, सरकार द्वारा 7 राजकीय महाविद्यालय बंद किए गए, जिनमें से 2 में शून्य नामांकन था और शेष 5 महाविद्यालय एक्टिव नहीं थे. इन सात महाविद्यालयों के शिक्षक और और गैर शिक्षक वर्ग के 106 पद Surplus Pool में स्थानांतरित कर दिए गए हैं. इन पदों को समाप्त नहीं किया गया है.

कई विद्यालय किए गए डाउनग्रेड

शिक्षा मंत्री ने बताया कि, स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कुल 1372 विद्यालय बंद/मर्ज और Downgrade किए गए हैं. इनमें से 1051 राजकीय प्राथमिक, 251 राजकीय माध्यमिक, 4 राजकीय उच्च विद्यालय बंद/मर्ज किए गए हैं. इसके अलावा 31 उच्च विद्यालय एवं 35 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाउनग्रेड किए गए हैं. उन विद्यालयों में एक भी एडमिशन नहीं होने के कारण बंद किया गया है या 5 से कम एडमिशन होने और पास में ही उसी स्तर का सरकारी विद्यालय उपलब्ध होने के कारण इन विद्यालयों को मर्ज किया गया है. इन सभी राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है.

इन पदों को खत्म करने का कोई निर्णय नहीं

प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बताया कि, डाउनग्रेड किए गए 15 राजकीय उच्च विद्यालयों एवं 14 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कुल 225 पद सृजित थे. इनमें तैनात संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को अधिक नामांकन वाले शिक्षण संस्थानों में रिक्तियों के खिलाफ समायोजित (Adjustment against vacancies) किया गया है. इन संस्थानों के सृजित पदों को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

