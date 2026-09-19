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बिहार के 700 हेडमास्टरों की लगी क्लास, शिक्षा मंत्री ने दिया 3 महीने का टारगेट

पटना: बिहार के 700 सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की शुक्रवार को पटना के ज्ञान भवन में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई. इस मौके पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और बेहतर प्रबंधन को लेकर विस्तृत निर्देश दिए.

तीन महीने का टारगेट

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आने वाले तीन महीने इन प्रधानाध्यापकों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है. तीन महीने बाद सभी 700 विद्यालयों के कामकाज का गहन विश्लेषण किया जाएगा. उन्होंने जोर देते हुए बताया कि एक साल बाद जेईई और नीट के परिणाम इन विद्यालयों में चल रहे प्रयासों की वास्तविक कसौटी होंगे.

विशेष कार्यशाला (ETV Bharat)

सरस्वती विद्या निकेतन नई शुरुआत का प्रतीक

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरस्वती विद्या निकेतन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में नई शुरुआत का प्रतीक हैं. सरकार इन विद्यालयों को केवल बेहतर सुविधाओं वाले स्कूल के रूप में नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण के केंद्र के रूप में विकसित करने को प्राथमिकता दे रही है.

"विद्यालय में बदलाव केवल संसाधनों से नहीं आएगा. शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने नेतृत्व, व्यवहार और समर्पण से इसकी नींव रखेंगे. शिक्षक ही वास्तविक बदलाव के वाहक हैं."-मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री

गुरु-शिष्य संबंध और अभिभावक संवाद पर जोर

गुरु-शिष्य संबंधों को मजबूत करने पर विशेष बल देते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. प्रधानाध्यापकों को अपने आचरण से अनुशासन की मिसाल पेश करनी होगी तथा शिक्षकों में शैक्षणिक नेतृत्व की भावना विकसित करनी होगी. साथ ही अभिभावकों के साथ आत्मीय संवाद कायम कर स्कूल और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाने की जरूरत बताई.

वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता के निर्देश

वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी एक ही कर्मचारी के हाथ में नहीं होनी चाहिए. एक से अधिक कर्मियों को जिम्मेदारी देने से व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी. प्रत्येक काम के लिए संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया.