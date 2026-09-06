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बिहार के 5.80 लाख शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की चिट्ठी, कहा- आप केवल ज्ञानदाता नहीं, राष्ट्र निर्माण के प्रथम शिल्पकार

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )