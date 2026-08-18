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TRE-4 में 32388 पदों के साथ भाषा और विषय के 886 नए पद जोड़ने की तैयारी

पटना : बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक और अहम अपडेट सामने आया है. 32388 स्वीकृत पदों पर भर्ती के विज्ञापन के साथ अब विभिन्न भाषाओं और विषयों के 886 अतिरिक्त पद जोड़ने की प्रक्रिया भी की जा रही है. इनमें मगही, मैथिली, ललित कला, प्राकृत समेत आठ भाषाओं और विषयों के 810 पद तथा कृषि विषय के 76 पद शामिल हैं.

''इन अवसरों के जरिए बिहार के हजारों योग्य युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा. युवाओं के लिए भविष्य का द्वार खुला है, आप सभी भविष्य के निर्माता बनकर आइए. डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर शिक्षा से जुड़े अच्छे विचार और नवाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

क्षेत्रीय भाषाओं के लिए विशेष केंद्र : बहरहाल, बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के लिए अब भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका समेत अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक-एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा. इन केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की तैयारी है.

बैठक में शामिल मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

'क्षेत्रीय भाषाएं बिहार की सांस्कृतिक पहचान' : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को महेंद्रू स्थित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) में समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाएं बिहार की सांस्कृतिक पहचान हैं और इनके अध्ययन के लिए बेहतर संस्थागत व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षकों के मूल्यांकन को भी विशेष प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.

'स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत' : शिक्षा मंत्री ने SCERT के अधिकारियों और व्याख्याताओं के साथ बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा की. उन्होंने व्याख्याताओं से कहा कि अब केवल अधिक मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है. हर व्याख्याता अपने काम के लिए स्पष्ट टारगेट तय करे और उसके अनुरूप परिणाम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े.

'लेक्चरर से बड़ा कोई लीडर नहीं' : बैठक में SCERT के सभी 11 विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से विभागवार प्रगति और आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि SCERT के सामने राज्य के करीब छह लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास की बड़ी जिम्मेदारी है. इसलिए यहां होने वाला हर काम सीधे राज्य की शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करता है. उन्होंने SCERT को एक परिवार बताते हुए कहा कि लेक्चरर से बड़ा लीडर कोई नहीं हो सकता.