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मिड डे मील में छिपकली मिलने के बाद शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, इंसुलेटेड बर्तनों की व्यवस्था का दिया निर्देश

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )