मिड डे मील में छिपकली मिलने के बाद शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, इंसुलेटेड बर्तनों की व्यवस्था का दिया निर्देश
बिहार में अब मिड डे मील की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा. शिक्षा मंत्री ने इंसुलेटेड बर्तनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. पढ़ें खबर-
Published : July 21, 2026 at 12:11 PM IST
पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गर्म भोजन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने मिड डे मील योजना से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं और आपूर्तिकर्ताओं को व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए.
दो महीने में इंसुलेटेड बर्तनों की व्यवस्था अनिवार्य: सोमवार को विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड किचेन संचालित करने वाली सभी संस्थाओं को अगले दो महीने के भीतर स्टील के बर्तनों की जगह इंसुलेटेड बर्तनों की व्यवस्था करनी होगी. इससे विद्यालयों तक भोजन गर्म अवस्था में पहुंचेगा और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी.
3 से 4 घंटे के भीतर बच्चों तक पहुंचे भोजन: शिक्षा मंत्री ने कहा कि भोजन तैयार होने से लेकर बच्चों को परोसे जाने तक की पूरी प्रक्रिया अधिकतम तीन से चार घंटे के भीतर पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विभाग को कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सात से आठ घंटे पहले तैयार भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है. ऐसी व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाएगा.
मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं— Education Department, Bihar (@BiharEducation_) July 20, 2026
आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी ने विभागीय सभागार में मध्याह्न भोजन योजना से संबद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए।
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हर प्रखंड में बनेगा सेंट्रलाइज्ड किचेन: मिथिलेश तिवारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड में सेंट्रलाइज्ड किचेन स्थापित किए जाएं, जबकि बड़े प्रखंडों में दो किचेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उनका कहना था कि इससे भोजन समय पर विद्यालयों तक पहुंचेगा और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी.
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी: मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग को और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा विभाग सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था करेगा. इसके अलावा प्रखंड साधनसेवी नियमित रूप से भोजन वितरण की निगरानी करेंगे और पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया पर रियल टाइम नजर रखी जा सके.
जवाबदेही तय करने पर जोर: शिक्षा मंत्री ने कहा कि मिड डे मील संचालित करने वाली संस्थाएं यदि स्वयं निगरानी की मजबूत व्यवस्था विकसित करें तो अधिकांश शिकायतें स्वत समाप्त हो जाएंगी. उन्होंने संस्थाओं को निर्देश दिया कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की भूमिका समाप्त करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. साथ ही संचालन से जुड़ी किसी भी समस्या की सूचना तत्काल मध्याह्न भोजन निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा.
बेहतर काम करने वाली संस्थाओं को मिलेगा प्रोत्साहन: शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो संस्थाएं निर्धारित मानकों का पालन करते हुए बेहतर कार्य करेंगी, सरकार भविष्य में उनके हितों का भी ध्यान रखेगी. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में भोजन निर्माण और वितरण दोनों की जिम्मेदारी एक ही संस्था को सौंपी जा सकती है, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी और योजना का संचालन अधिक प्रभावी होगा.
मधेपुरा की घटना के बाद सख्त हुए शिक्षा मंत्री: हाल ही में मधेपुरा जिले के गम्हरिया स्थित एक विद्यालय में मिड डे मील में छिपकली की पूंछ मिलने और कुछ बच्चों के बीमार होने की घटना के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया, जबकि प्रखंड साधनसेवी और रसोइया को चयनमुक्त किया गया है.
"मिड डे मील के डीपीओ पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है. बच्चों के भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटना होने पर दोषियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी को लेकर यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई."-मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री
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