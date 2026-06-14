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SIR पर बोले शिक्षा मंत्री- 'विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बचा, कुछ राजनीतिक दलों ने वर्षों तक घुसपैठियों को संरक्षण दिया'

Education Minister Mahipal Dhanda ( ETV Bharat )

पानीपत: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाना है. इससे सही वोटर का नाम किसी भी स्थिति में नहीं कटेगा और गलत वोटर सूची में नहीं रहेगा." महिपाल ढांडा की SIR पर प्रतिक्रिया: शिक्षा मंत्री ने कहा कि "मतदाता सूची की जांच के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका नाम सूची में शामिल हो और जिन लोगों का निधन हो चुका है या जो अवैध रूप से वोटर सूची में दर्ज हैं, उनके नाम हटाए जाएं. किसी गांव या कॉलोनी में रहने वाले लोगों को ये अच्छी तरह पता होता है कि कौन वास्तविक निवासी है और कौन नहीं. ऐसे में समाज को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि केवल पात्र नागरिकों के नाम ही मतदाता सूची में बने रहें." SIR पर बोले शिक्षा मंत्री- 'विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बचा' (ETV Bharat)