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हाइड्रोजन ट्रेन पर क्रेडिट लेने की सियासत पर बोले शिक्षा मंत्री, 'देश हित के कार्यों का स्वागत करना चाहिए'

पानीपत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे. जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन भारत की स्वदेशी तकनीक और हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

पीएम की रैली में ईवी और सीएनजी वाहनों का होगा इस्तेमाल: प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को इलेक्ट्रिक (EV) अथवा CNG वाहनों से ही पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया है. इसके पीछे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का संदेश देना उद्देश्य बताया गया है. वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की तैयारी है. इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी विभिन्न जिलों में ड्यूटी लगाई गई है.

हाइड्रोजन ट्रेन पर क्रेडिट लेने की सियासत पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

पानीपत में होगा लाइव कार्यक्रम: पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जिला मुख्यालय पर आयोजित लाइव कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम से पहले उन्होंने कहा कि "ये हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है. जिस प्रकार देश की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलने के कारण इतिहास में दर्ज है, उसी प्रकार अब भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलने के कारण हरियाणा का नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा."