ETV Bharat / state

'अध्यापकों के तबादलों की प्रक्रिया 30 से 90 दिनों में कर दी जाएगी पूरी'- शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

Teachers Transfer In Haryana: हरियाणा के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. जल्द शिक्षकों का तबादला किया जायेगा.

Teachers Transfer In Haryana
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुनने पीड़ित (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानीः हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "हरियाणा प्रदेश में अध्यापकों की ट्रांसफर अगले 30 से 90 दिनों के बीच कर दी जाएगी. इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. एक अप्रैल से क्रमवार तरीके से सभी वर्ग के अध्यापकों की ट्रांसफर करके उन्हें नए स्कूलों में भेजा जाएगा." यह बात उन्होंने भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. इस मौके पर उन्होंने 13 परिवादों को सुना. 9 का मौके पर ही समाधान किया गया. चार परिवाद पेंडिंग रख लिए गए.

अध्यापक पात्रता परीक्षा जारी होगा नोटिफिकेशनः शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस मौके पर बताया कि "आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को सुना गया है, जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया है." उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि "हरियाणा की अलग विधानसभा और हाईकोर्ट को लेकर अभी कोई मुद्दा नहीं है." उन्होंने कहा कि "अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को बोर्ड के नियमानुसार रिवाइज किया गया है. इसमें किसी का कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं आया है." इस दौरान उन्होंने वर्ष 2025 की अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर भविष्य में नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही.

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (Etv Bharat)

शिक्षा में हुआ है सुधारः शिक्षा मंत्री ने कहा कि "हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2000 के मुकाबले शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार हुआ है. वर्ष 2014 से पहले 10वीं के सरकारी स्कूलों का परिणाम 31 प्रतिशत के लगभग आता था. प्राइवेट स्कूलों का परिणाम 54 फीसदी आता था. आज सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों का परिणाम औसत 95 फीसदी तक आता है, जो शिक्षा में हुए सुधार को दर्शाता है."

मूलभूत सुविधाओं के लिए स्कूलों को पैसे जारीः उन्होंने कहा कि "प्रदेश के 70 प्रतिशत स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाकर स्कूलों को पैसा भेज दिया गया है. जबकि स्कूल में पीने के पानी और बाथरूम जैसी समस्याओं के हल के लिए 95 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों की कोई कमी नहीं है. फिर भी एचपीएससी के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चलाई गई है."

बेवजह के आरोप लगा रहा है विपक्ष: विपक्षी दलों द्वारा हरियाणा में प्रति व्यक्ति औसतन 917 रुपये वार्षिक टोल वसूला जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहा है. देश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अटल सरकार के दौरान सवा 6 करोड़ गांवों के कच्चे रास्तों पर पक्की काली सड़कें बनाई गई. आज देश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है. यह सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है." शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश का विकास के लिए योजनाएं ना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि "उनके कार्यकाल में कोई प्रोग्रेसिव पॉलिसी राज्य के लिए नहीं बनी, जबकि राज्य का ज्यादातर हिस्सा एनसीआर में आता है. कांग्रेस के नेता प्रॉपर्टी डीलरी में उलझे रहे और किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों का सौदा करने में लगे रहे."

ये भी पढ़ें-हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की भिवानी में बैठक, शिक्षकों का तबादला करने की सरकार से मांग

TAGGED:

MINISTER MAHIPAL DHANDHA
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025
TEACHER ELIGIBILITY TEST 2025
TEACHERS TRANSFER IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.