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औचक निरीक्षण पर पानीपत के एक स्कूल में पहुंचे शिक्षा मंत्री, खुद चखा मिड-डे मील, 6 नए कमरों की दी मंजूरी

शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत जांचने के लिए शिक्षा मंत्री ने मिड-डे मील की गुणवत्ता की स्वयं जांच की.

Minister tasted mid day meal
पानीपत में औचक निरीक्षण पर शिक्षा मंत्री ने खुद चखा मिडडे मील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2026 at 8:14 PM IST

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पानीपतः हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मंगलवार को सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाएं जांचने अचानक निरीक्षण पर निकले. रास्ते में गांव निजामपुर का राजकीय स्कूल नजर आया तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और बिना पूर्व सूचना स्कूल पहुंच गए. मंत्री ने कक्षों में जाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत की और पढ़ाई, साफ-सफाई और विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली.

6 नए कमरों को मंजूरीः निरीक्षण के दौरान स्कूल में कमरों की कमी का मुद्दा सामने आया. मंत्री ने बताया कि "विद्यार्थियों के बढ़ते दाखिले के कारण बैठने की समस्या हो रही थी. उन्होंने 6 नए कमरों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी और कहा कि जल्द ही इनका काम शुरू कर दिया जाएगा."

शिक्षा मंत्री ने खुद चखा मिड-डे मील (ETV Bharat)

मिड-डे मील खुद खाकर परखी गुणवत्ताः शिक्षा मंत्री ने स्कूल में विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जा रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता भी जांची. उन्होंने भोजन को खुद खाकर उसके स्वाद और गुणवत्ता को परखा. इसके साथ ही रसोई कर्मचारियों से भोजन तैयार करने की प्रक्रिया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. महिपाल ढांडा ने कहा कि "वह जहां भी स्कूल जाते हैं, वहां मिड-डे मील की गुणवत्ता स्वयं जांचते हैं. शिक्षकों और विद्यार्थियों से सीधे बातचीत करने का उद्देश्य यह जानना है कि उन्हें किन सुविधाओं की आवश्यकता है और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है.

सेक्टर-18 राजकीय कॉलेज में भी पहुंचे मंत्री: निजामपुर स्कूल के बाद शिक्षा मंत्री सेक्टर-18 स्थित राजकीय कॉलेज पहुंचे. यहां उन्होंने नए दाखिल हुए विद्यार्थियों से बातचीत की और कॉलेज में चल रही कक्षाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मंत्री ने केमिस्ट्री लैब में विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि "कॉलेज में लगभग सभी सीटें भर जाती हैं और विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण कई बार सीटें बढ़ाने की अनुमति लेनी पड़ती है." उन्होंने बताया कि गनौर, घरौंडा और कैमला सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से भी विद्यार्थी यहां दाखिला लेने आते हैं. उन्होंने कॉलेज को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अच्छा केंद्र बताया.

‘किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे’: महिपाल ढांडा ने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विद्यार्थी को दाखिले, फीस या अन्य किसी समस्या के कारण परेशानी न हो. कॉलेज शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं, इसलिए फिलहाल किसी बड़ी कमी की जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि "पुरानी मांगों में से कई को सरकार पहले ही पूरा कर चुकी है."

चंडीगढ़ में बैठने के बजाय स्कूल-कॉलेजों में जाएंगे: शिक्षा मंत्री ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष फोकस कर रही है." उन्होंने कहा कि "अब अधिकारियों के साथ केवल चंडीगढ़ में बैठकों तक सीमित रहने के बजाय वे सीधे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर जमीनी स्थिति देख रहे हैं." उन्होंने कहा कि "इस तरह पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था का मोटा-मोटा खाका सामने आएगा और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठकर कमियों को दूर करने पर काम किया जाएगा."

‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार’: महिपाल ढांडा ने कहा कि "देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अहम भूमिका है." उन्होंने कहा कि "शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को तराशकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं और यही प्रतिभाएं भविष्य में देश के सपनों को साकार करेंगी." शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के औचक निरीक्षण से साफ है कि "सरकार अब शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सीधे नजर रखने और कमियों का तत्काल समाधान करने पर जोर दे रही है. स्कूल में 6 नए कमरों की मंजूरी और मिड-डे मील की गुणवत्ता की स्वयं जांच इसका उदाहरण है." मंत्री ने कहा कि "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर सुविधाएं और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान ही विकसित भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव तैयार करेगा."

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