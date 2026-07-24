कोई भगवान तो हम हैं नहीं... मानसून के दौरान सरकारी स्कूलों की दुर्घटनाओं पर शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब बयान
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मानसून में जर्जर भवनों की चिंता बढ़ी है. शिक्षा मंत्री ने कहा सुरक्षा के प्रयास जारी हैं.
Published : July 24, 2026 at 10:49 PM IST
जयपुर: बीते साल झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे. इस हादसे के एक साल बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात कुछ खास सुधरे नहीं हैं. इस बीच प्रदेश में मानसून के दौरान सरकारी स्कूलों के हालात और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता के बीच शिक्षा मंत्री का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने स्कूलों के हालातों पर पूछे गए सवाल पर अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि 'कोई भगवान तो हम हैं नहीं...'
जयपुर के शिक्षा संकुल में सैनिक बालिका स्कूल की समीक्षा के दौरान स्कूलों में संभावित हादसों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 'ये प्रकृति है और दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है. कोई भगवान तो हम हैं नहीं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो और बच्चे सुरक्षित रहें.'
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लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है, जब मानसून के दौरान प्रदेश के कई स्कूलों में भवनों की जर्जर स्थिति, छतों से रिसाव और अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में उनके इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि विभाग की जिम्मेदारी केवल प्रयास तक सीमित है या सुरक्षा मानकों को पूरी तरह लागू कराने की भी है. हालांकि, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और स्कूल प्रधान को स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां भी खतरे की आशंका हो, वहां छात्र ना बैठे और तत्काल कार्रवाई की जाए.
स्कूलों के लिए जारी प्रमुख निर्देश:
- जर्जर भवनों और असुरक्षित कमरों में विद्यार्थियों को नहीं बैठाया जाए.
- सभी स्कूलों की छतों पर पानी जमा नहीं होने दिया जाए और रिसाव वाले कमरों का उपयोग बंद रखा जाए.
- जहां पानी जमा होता है या ढलान की समस्या है, वहां तत्काल सुधार कराया जाए.
- भवन, छत, सीढ़ियां, विद्युत व्यवस्था, शौचालय और जल निकासी का सुरक्षा निरीक्षण कराया जाए.
- स्कूल परिसर में जलभराव नहीं होने दिया जाए और नालियों की नियमित सफाई कराई जाए.
- खुले बिजली के तार, टूटे स्विच और करंट की आशंका वाले स्थानों को तुरंत ठीक कराया जाए.
- तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने के दौरान विद्यार्थियों को खुले मैदान या पेड़ों के नीचे नहीं जाने दिया जाए.
- स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- झाड़ियों की नियमित कटाई कर सर्पदंश और अन्य जीव-जंतुओं के खतरे से बचाव किया जाए.
- मौसम विभाग और जिला प्रशासन के अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई की जाए.
- किसी भी जोखिम की स्थिति में प्रधानाचार्य तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दें.
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उधर, शिक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस के आयोजन को लेकर भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को रविवार होने के कारण इस बार 25 जुलाई को सुबह 11:20 बजे राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक राष्ट्रगान होगा और कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.