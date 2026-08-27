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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे का चेयरमैन बनने का सपना टूटा, वोटर बनने का आवेदन निरस्त

नगर पालिका भवन अटरू ( ETV Bharat Baran )

बारां: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर का नगर पालिका के वार्ड 21 में वोटर बनने के लिए किया आवेदन एसडीएम ने निरस्त कर दिया. मंत्री दिलावर के पुत्र पवन और उनकी पत्नी हेमलता ने 21 अगस्त को बस स्टैंड के पास मकान नंबर 10 का पता देकर 6 माह से रहने का दावा किया था. जांच में पते पर निवास की पुष्टि नहीं हुई. इसके बाद आवेदन खारिज कर दिया गया. अटरू नगर पालिका चेयरमैन पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण पवन दिलावर की वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी थी.दोनों ने वार्ड 21 की भाग संख्या-1 में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, जिसमें बस स्टैंड के पास मकान नंबर 10 का पता दर्ज था. उपखंड अधिकारी अंजना सहरावत ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कुल 326 आवेदन आए थे. जांच में 20 आवेदन निरस्त हुए, जिनमें पवन और हेमलता के भी हैं. आवेदन में दिए पते पर संदेह होने पर पांच सदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई. कमेटी ने मौके पर जाकर आसपास के पांच मकानों के लोगों के बयान लिए. पढ़ें: दिलावर ने पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा, गहलोत-डोटासरा पर भी कसा तंज