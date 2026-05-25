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PM मोदी के संदेश का असर: मंत्री मदन दिलावर ने काफिला छोड़ बस से किया 10 घंटे का सफर, अधिकारियों के लिए यह बोले

बस में सफर करते मंत्री दिलावर ( Photo Credit: Minister's Office )

कोटा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने का संदेश दिया है और अपना काफिला कम कर दिया है. इसी कड़ी में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बस से सफर करने का अनोखा संदेश दिया है. वे जयपुर से पाली जिले के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने शनिवार को ट्रेन से यात्रा की. रविवार को पूरा दिन पाली में रहने के बाद वह रविवार रात 8 बजे पाली से बस द्वारा रवाना हुए. दिलावर ने पहले डीलक्स बस से अजमेर तक का सफर किया. अजमेर से उन्होंने कोटा के लिए दूसरी बस पकड़ी और सोमवार सुबह 6:20 बजे कोटा पहुंच गए. इस तरह उन्होंने पाली से कोटा तक का 10 घंटे का सफर दो बसों को बदलकर पूरा किया. कोटा पहुंचने के बाद वह जिला पुलिस की गाड़ी से अपने निवास पर गए.