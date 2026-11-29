शिक्षा मंत्री दिलावर बोले-मैंने आपकी गालियां भी सुनी है और तालियां भी...जानिए बयान के पीछे वजह
दिलावर ने कहा कि मैं साइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े बेचता था, जिसे आपने विधायक व मंत्री बनाया.
Published : November 29, 2026 at 5:28 PM IST
बारां: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बारां दौरे पर बयान चर्चा में है. मंत्री दिलावर अपने क्षेत्र के एक गांव में सरपंच के पदभार ग्रहण समारोह में अपने शुरुआती दिन याद कर भावुक हो गए. साथ ही क्षेत्रीय जनता के साथ अपने पुराने संबंधों पर बोले, मैंने आपकी गालियां भी सुनी है और तालियां भी.
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पाठेड़ा में नवनिर्वाचित सरपंच बबलेश चौधरी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए. इसमें दिलावर ने कहा कि "हम सब एक परिवार के लोग हैं. मैं परिवार के सब लोगों को जानता हूं. परिवार के ही नहीं, मैं गांव और इस क्षेत्र के सभी लोगों को जानता हूं. मैंने आप लोगों की तालियां भी सुनी है और गालियां भी. उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए तालियां भी खूब बजाई है. कभी-कभी गालियां भी दी है. मगर हम सब परिवार के लोग हैं और परिवार में सब चलता है."
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20 साल विधायकी के लिए आभार: दिलावर बोले कि मैं आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे जैसे सामान्य गरीब परिवार के व्यक्ति को 20 साल तक विधायक बनाया. उन्होंने कहा कि मैं साइकिल से गांव गांव जाकर कपड़े बेचता था, जिसे आपने विधायक व मंत्री बनाया. आज भी राजस्थान सरकार में शिक्षा, पंचायतराज व संस्कृत शिक्षा विभाग का मंत्री हूं. यह सब आप लोगों का आशीर्वाद है. आप लोगों का आभार जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है.
सरपंचों के पदभार कार्यक्रम में शामिल: दिलावर रविवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंचों के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने स्वच्छता की नसीहत दी. दिलावर सुबह 10 बजे नारेड़ा पहुंचे और नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन किया. उसके बाद पाठेड़ा पहुंचे. वहां मंत्री दिलावर ने कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए तालियां भी खूब बजाई है. कभी-कभी गालियां भी दी है. मगर परिवार में सब चलता है. उसके बाद वे मंडोला के नव निर्वाचित सरपंच रामस्वरूप मीणा के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए.
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, तो हमने देखा कि सफाई के नाम पर ग्राम पंचायतों में खूब पैसा है. ऐसे में हमने सोचा कि इस पैसे का सदुपयोग हो और गांव साफ-सुथरे दिखने चाहिए. आप देख रहे होंगे कि गांवों में लगातार साफ-सफाई हो रही है और जहां नहीं हो रही है, वहां के विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व नवनिर्वाचित सरपंच यहां मौजूद हैं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सफाई में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और यदि लापरवाही बरती गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि गांव में रोज झाड़ू लगनी चाहिए और नालियां बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए.
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलीथिन हमारी दुश्मन है, इसे लेकर क्यों घूमते हो. पॉलीथिन नाली में फंस जाती है, तो नाली का सारा पानी सड़क पर आ जाता है. पॉलीथिन को गायें खा जाती हैं, तो उनकी मौत हो जाती है और इसे जलाने पर जहरीली गैस निकलती है. ऐसे में पॉलीथिन का कोई स्थायी समाधान नहीं है. मेरा मानना है कि जो भी पॉलीथिन का उपयोग करता है, वह गौमाता का हत्यारा है. यदि हम इंसान हैं, तो हमें पॉलीथिन का उपयोग नहीं करना चाहिए.
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