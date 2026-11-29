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शिक्षा मंत्री दिलावर बोले-मैंने आपकी गालियां भी सुनी है और तालियां भी...जानिए बयान के पीछे वजह

बारां के मंडोला में सरपंच शपथ समारोह में मंत्री दिलावर ( ETV Bharat Baran )

बारां: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बारां दौरे पर बयान चर्चा में है. मंत्री दिलावर अपने क्षेत्र के एक गांव में सरपंच के पदभार ग्रहण समारोह में अपने शुरुआती दिन याद कर भावुक हो गए. साथ ही क्षेत्रीय जनता के साथ अपने पुराने संबंधों पर बोले, मैंने आपकी गालियां भी सुनी है और तालियां भी.

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पाठेड़ा में नवनिर्वाचित सरपंच बबलेश चौधरी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए. इसमें दिलावर ने कहा कि "हम सब एक परिवार के लोग हैं. मैं परिवार के सब लोगों को जानता हूं. परिवार के ही नहीं, मैं गांव और इस क्षेत्र के सभी लोगों को जानता हूं. मैंने आप लोगों की तालियां भी सुनी है और गालियां भी. उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए तालियां भी खूब बजाई है. कभी-कभी गालियां भी दी है. मगर हम सब परिवार के लोग हैं और परिवार में सब चलता है."