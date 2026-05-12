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मदन दिलावर का गहलोत के बयान पर पलटवार, कहा- वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे

मंगलवार को जोधपुर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 3:07 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 4:09 PM IST

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जोधपुर : प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगिण विकास हो रहा है. हर क्षेत्र के लिए सीएम काम कर रहे हैं. हम शहर व गांव के विकास की योजनाएं बना रहे हैं. मंगलवार को जोधपुर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार का उदृेश्य राजस्थान का सर्वांगिण विकास करना है. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर क्षेत्र के लोगों से बात की जाए, योजनाएं बनाए जाएं, जो हम कर रहे हैं.

आरटीई में घोटाले और प्रसूता की मौत पर ये बोले : कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है, चिकित्सा मंत्री इस मामले को देख रहे हैं. जोधपुर में लगातार सामने आ रहे निजी स्कूलों के आरटीई में घोटाले के मामलों के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, सबकी जांच कर कार्रवाई करेंगे.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. शिक्षा मंत्री का स्कूलों का औचक निरीक्षण: स्कूल से प्रिंसिपल गायब, 700 की आबादी में महज 32 छात्र

गहलोत देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जल जीवन मिशन में एसीबी की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर बयान दिया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार भी जाएगी. इसपर दिलावर ने कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं. उन्होने जोधपुर स्थापना दिवस पर शहर वासियों को शुभकानाएं देते हुए शहर के उत्तरोतर विकास की कामना की. शिक्षा मंत्री इसके बाद में ग्राम रथ कार्यक्रम में शामिल हुए.

Last Updated : May 12, 2026 at 4:09 PM IST

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