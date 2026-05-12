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मदन दिलावर का गहलोत के बयान पर पलटवार, कहा- वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे

जोधपुर : प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगिण विकास हो रहा है. हर क्षेत्र के लिए सीएम काम कर रहे हैं. हम शहर व गांव के विकास की योजनाएं बना रहे हैं. मंगलवार को जोधपुर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार का उदृेश्य राजस्थान का सर्वांगिण विकास करना है. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर क्षेत्र के लोगों से बात की जाए, योजनाएं बनाए जाएं, जो हम कर रहे हैं.

आरटीई में घोटाले और प्रसूता की मौत पर ये बोले : कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है, चिकित्सा मंत्री इस मामले को देख रहे हैं. जोधपुर में लगातार सामने आ रहे निजी स्कूलों के आरटीई में घोटाले के मामलों के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, सबकी जांच कर कार्रवाई करेंगे.