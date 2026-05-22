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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बिगड़े बोल, राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों, कही दी ऐसी बात

'सबसे ज्यादा विकास रामगंजमंडी का': समारोह में स्पीकर ओम बिरला और मंत्री मदन दिलावर ने भूमि पूजन किया. साथ ही शिलान्यास भी किया. यह 200 बेड का नया अस्पताल करीब 63 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसे डेढ़ साल में बनाकर तैयार किया जाएगा. इस दौरान संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सारे राजस्थान में विकास के सभी मापदंडों के अंदर सबसे आगे रामगंजमंडी होगा. राजस्थान के सारे उपखंडों में विकास हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा विकास रामगंजमंडी का हुआ है. रामगंजमंडी की जनता ने विधानसभा और लोकसभा में हमें आशीर्वाद दिया है. जनता के विश्वास के चलते ही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है. यहां विकास और मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, उन्हें दूर कर रहे हैं.

कोटा: जिले के रामगंजमंडी में जिला अस्पताल के नए भवन का शिलान्यास शुक्रवार को किया गया. इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और क्षेत्रीय विधायक व शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे थे. इस दौरान अपने संबोधन में मदन दिलावर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर टिप्पणी करने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी.

'कांग्रेस रोक नहीं पाई': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदन दिलावर के बोल एक बार फिर बिगड़ गए. दिलावर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर आड़े हाथों लिया. मंत्री मदन दिलावर ने कहा ​कि श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर को 500 साल पहले आक्रांताओं और बाबर ने तोड़ा था. इस मंदिर का निर्माण करने के लिए हमारे पूर्वज लगातार लगे रहे और 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन मंदिर नहीं बना था. नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ. कांग्रेस ने काफी कोशिश की रोकने की, लेकिन रोक नहीं सके. अब हम भगवान राम की जन्मस्थली पर दर्शन कर लेंगे, यह हमारे सौभाग्य की बात है.

जनता का अभिवादन करते बिरला और दिलावर (ETV Bharat Kota)

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'देश को नीचा दिखाने का प्रयास': दिलावर ने कहा कि दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके अनुसूचित जाति और महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो गया. हिंदू को वोट देने व संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया. इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का आभारी है. जबकि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि आतंकवादी मारे गए, तब मेरी मां रात भर रोती रही. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के दुश्मनों के साथ रहकर समर्थन करने वाले राहुल गांधी है.

भूमि पूजन करते ओम बिरला और मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)

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'बाज आएं राहुल गांधी': दिलावर ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करना देश के साथ गद्दारी है. ऐसे लोगों को देश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो देश की जनता ने किसी को छोड़ा नहीं है. अभी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की करारी हार हुई है. जहां भी चुनाव हुए हैं, वहां मात खा कर आए हैं. फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं. यह बौखलाहट उनके मन में है कि देशभक्त लोगों का बेड़ा कैसे बढ़ रहा है? देश की सरकार देशभक्त लोगों के हाथ में है.