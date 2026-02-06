ETV Bharat / state

मदन दिलावर का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने धारा 370 और पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
टोंक: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने टोंक जिले के निवाई में नगर पालिका द्वारा आयोजित शहीद स्मारक स्थल पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

सेना को मिली खुली छूट: मंत्री दिलावर ने कहा कि आज देश की सेना को मौके पर निर्णय लेने की खुली छूट मिली हुई है और हमारी सेना इससे खुश है. उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा, "एक वक्त ऐसा भी था जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जाते थे तो कांग्रेस विरोध करती थी. उन्होंने आगे कहा कि जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो कांग्रेस को नींद नहीं आती और जब आतंकवादियों पर प्रहार की बारी आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता'.

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Tonk)

मुगलों की मानसिकता वाली सरकारें बाधक बनीं: शिक्षा मंत्री ने राम मंदिर पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ. आजादी के बाद देश में कई सरकारें आईं, लेकिन मुगलों की मानसिकता वाली सरकारों ने राम मंदिर तक नहीं बनने दिया.

सरकार हर वर्ग की चिंता करती है: मंत्री दिलावर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की चिंता करती है. किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांग भाइयों-बहनों की पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1250 रुपये किया गया है. उन्होंने कहा कि यह उन्होंने पहली बार देखा है.

SIR पर कांग्रेस का विरोध बेमानी: खेजड़ी आंदोलन पर बोलते हुए दिलावर ने कहा कि सरकार खेजड़ी के पेड़ों को बचाएगी और सभी पर रोक लगा दी गई है. SIR पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की बात पर विश्वास क्यों करें? कांग्रेस ने तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दिया, यहां तक कहा था कि वहां शौचालय बना दो, भगवान राम कभी पैदा हुए ही नहीं. धारा 370 न हटने देने का मतलब था कि हिंदुस्तानियों को कश्मीर में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तिरंगा नहीं फहराना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिमाग दिवालिया हो गया है.

