शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंच से बोले, 'आज मैं बहुत दुखी हूं', ये है मामला

बारां: शिक्षा एवं पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर रविवार को किशनगंज विधानसभा क्षेत्र केलवाड़ा कस्बे में स्कूल भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे. यहां पर मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं. उन्होंने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को देखा और सफाई व्यवस्था की हालत देख वे निराश हो गए.

दरअसल मंत्री दिलावर केलवाड़ा जाते समय रास्ते में आने वाली ग्राम पंचायत सम्बलपुर, भंवरगढ़, रानी बडौद, किशनगंज समेत आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में आकस्मिक सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के लिए गए थे. जहां सभी ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था ठप मिली. न तो ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन झाड़ू लग रही थी और ना ही नालियों की सफाई हो रही थी. उन्होंने मंच से कहा कि ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई नदारद, नालियां कीचड़ से सनी हुई, झाड़ू नहीं निकल रही.