राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परिणाम जारी: 10वीं में 50% से ज्यादा अभ्यर्थी पास, छात्राओं ने फिर मारी बाजी
परीक्षार्थी अपना परिणाम विभागीय वेबसाइट https://rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos/ पर देख सकते हैं.
Published : February 13, 2026 at 9:08 PM IST
जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अक्टूबर-नवम्बर 2025 सत्र (स्ट्रीम-2 और पूरक) परीक्षा परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिए गए. इनमें कक्षा 10 में 50 प्रतिशत से ज्यादा छात्र सफल रहे और एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया. जयपुर स्थित माधव सभागार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम घोषित किया. उन्होंने कहा कि स्टेट ओपन स्कूल में किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं है. यहां या तो छात्र पास होते हैं या फिर आंशिक उत्तीर्ण.
दिलावर ने बताया कि कक्षा 10 में कुल 18 हजार 101 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 9 हजार 74 छात्र पास हुए हैं. कक्षा 10 का कुल पासिंग परसेंटेज 50.13 प्रतिशत रहा, इसमें छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 51.89 और छात्रों का 47.43 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं कक्षा 12 में कुल 12 हजार 874 छात्र पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 5 हजार 958 छात्र उत्तीर्ण हुए. कक्षा 12 का कुल पासिंग परसेंटेज 46.28 प्रतिशत रहा. जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 47.51 जबकि छात्रों का 44.77 प्रतिशत रहा.
मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में फेल करने के अवधारणा नहीं है. यहां जिन भी अभ्यर्थियों का कोई विषय पास होने से रह जाता है, तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है. ऐसे में यहां छात्र सिर्फ पास होते हैं या फिर आंशिक पास. वहीं स्टेट ओपन स्कूल की ओर से छात्रों की एग्जाम कॉपी ऑनलाइन जांच की जा रही है. इसी प्रणाली को जल्द सीबीएसई बोर्ड अपने जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि आरबीएसई भी इस सिस्टम को अपनाए इस पर विचार किया जा रहा है.
परिणाम घोषणा के मौके पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक अनुपमा जोरवाल और सचिव राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अरुणा शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान अरुणा शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परिणाम विभागीय वेबसाइट https://rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos/ पर देख सकते हैं.