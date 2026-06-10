शिक्षा विभाग में तबादलों और भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, कहा- CM निर्देश देंगे तो उनकी पालना की जाएगी
मदन दिलावर ने स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में लगभग 1.20 लाख पद रिक्त हैं.
Published : June 10, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 8:26 PM IST
जयपुर: शिक्षकों के तबादलों की मांग, लंबित पदोन्नतियों और भर्ती कैलेंडर को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत शिक्षक संगठनों और बेरोजगार युवाओं में बढ़ती नाराजगी के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई बड़े संकेत दिए हैं. शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर ट्रांसफर्स होने की बात कही है. वहीं, पदोन्नतियों का रास्ता साफ होते ही नई भर्तियां निकाली जाने की ओर इशारा किया है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विभाग में करीब 1.20 लाख पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा.
लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स के नहीं होंगे तबादले : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि यदि मुख्यमंत्री तबादले खोलने के निर्देश देंगे तो उनकी पालना की जाएगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में बड़ी संख्या में व्याख्याताओं (लेक्चरर्स) और प्राचार्यों (प्रिंसिपल्स) के तबादले हो चुके हैं. वहीं, व्यापक स्तर पर पदोन्नतियां भी दी गई हैं. पदोन्नति के साथ हुए स्थान परिवर्तन भी एक तरह से तबादले ही हैं.
ऐसे में फिलहाल लेक्चरर और प्रिंसिपल वर्ग के लिए दोबारा तबादले खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे फिर नई मांगों और समायोजन के दबाव बढ़ेंगे. हालांकि, अन्य कर्मचारी वर्गों के तबादलों पर सरकार समय आने पर निर्णय लेगी, जबकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होगा.
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प्रमोशन से होगा नई भर्ती का रास्ता साफ : शिक्षा विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और जल्द ही व्याख्याताओं की एक नई चयन सूची जारी होने वाली है, जिनको स्कूल आवंटित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग के पास विभिन्न स्तरों पर खाली पदों का वास्तविक आंकड़ा उपलब्ध होगा. इसके आधार पर नई भर्तियों की योजना बनाई जाएगी. फिलहाल थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण प्रक्रिया प्रभावित है, लेकिन प्रकरण के निस्तारण के बाद पदोन्नतियों और नई भर्तियों दोनों का रास्ता साफ होगा.
शिक्षा विभाग में 1.20 लाख पद खाली : मदन दिलावर ने स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में लगभग 1.20 लाख पद रिक्त हैं. उन्होंने कहा कि कई वर्ग में अधिशेष शिक्षकों की स्थिति इसीलिए बनी हुई है, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नतियां लंबे समय से लंबित हैं. पदोन्नति होने के बाद शिक्षकों का समायोजन होगा और कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी. विभाग का मानना है कि प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों और शिक्षकों की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी.
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21 जून को खुलेंगे स्कूल, हर विद्यालय में होगा योग : वहीं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब पूरा देश योग दिवस मना रहा है तो शिक्षा विभाग इससे पीछे नहीं रह सकता. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 21 जून को सभी सरकारी विद्यालय खुले रहेंगे और वहां योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ-साथ स्थानीय समाज के लोगों को भी शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा. विभाग का उद्देश्य योग को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना, बल्कि विद्यार्थियों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है.
छात्रों को हर सप्ताह पांच पौधे लगाने का लक्ष्य : 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत शिक्षा विभाग को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. मंत्री ने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक महीने तक हर सप्ताह पांच पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है. सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रति सप्ताह दस पौधे लगाने होंगे. विभाग का मानना है कि स्कूलों और विद्यार्थियों की भागीदारी से राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया जा सकता है. इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ छात्रों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी.
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शिक्षा मंत्री के बयान से साफ संकेत मिले हैं कि शिक्षा विभाग का फोकस पदोन्नति, भर्ती और रिक्त पदों को भरने पर है. एक ओर शिक्षक वर्ग तबादला नीति और थर्ड ग्रेड ट्रांसफर खुलने के फैसले का इंतजार कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर बेरोजगारों की नजर विभाग में खाली पड़े पदों को भरने पर है. यदि लंबित पदोन्नतियां और नई भर्तियां समय पर पूरी होती हैं तो स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा.