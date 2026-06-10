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शिक्षा विभाग में तबादलों और भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, कहा- CM निर्देश देंगे तो उनकी पालना की जाएगी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ( ETV Bharat Jaipur )