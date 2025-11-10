ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री दिलावर बोले-छात्र हितों से कतई नहीं कर सकते समझौता

कुचामन सिटी: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. बच्चों के अहित पर शिक्षकों का हित नहीं कर सकते. शिक्षा में संस्कार और मानवीय मूल्यों का समावेश नितांत आवश्यक है. केवल किताबी ज्ञान से नौकरी हासिल की जा सकती है, लेकिन समाज को अच्छे और संस्कारित नागरिक नहीं मिल सकते. समाज को आदर्श बनाना है तो संस्कारी और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत नागरिक तैयार करने होंगे.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत निम्बड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्षा कक्षों एवं विद्यालय परिसर की चारदीवारी निर्माण के लोकार्पण समारोह में यह बात कही. मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने काम संभाला और मेरे पास शिक्षा विभाग का जिम्मा आया, तब देश में राजस्थान के शिक्षा विभाग की रैंकिंग 11वीं थी. आज केंद्र सरकार की रैंकिंग में राजस्थान तीसरे नंबर पर है. पहले निजी स्कूलों को सरकारी स्कूलों के मुकाबले बेहतर माना जाता था, लेकिन इस बार के बोर्ड परीक्षा के परिणामों ने यह धारणा बदल दी. इस बार बोर्ड परीक्षा में 20 जिलों के आंकड़े देखे तो 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सरकारी स्कूलों में 18,300 थी जबकि निजी स्कूलों में 13,200 बच्चे ही 75% से अधिक अंक प्राप्त कर सके. इससे साबित होता है कि निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर है. इसके लिए पूरे राज्य के शिक्षकों को बधाई देता हूं.