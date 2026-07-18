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मदन दिलावर का डोटासरा पर फिर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस काल में ट्रांसफर के लिए रेट कार्ड चलता था

दिलावर ने कांग्रेस को चुनौती दी: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा विभाग में घोटाले की बात कर रहे हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि "अगर कोई एक भी आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. मैं यह भी कहता हूं कि मेरे स्टाफ में यदि किसी ने पैसा लिया है और प्रूफ हो तो बताएं, उसी दिन कड़ी कार्रवाई होगी."

कोटा: रामगंज मंडी विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर जोरदार हमला बोला है. दिलावर शनिवार को कोटा के विभिन्न स्कूलों में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कक्षा लैब, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी और क्लासरूम का लोकार्पण किया. सरकारी स्कूल लखावा में भामाशाह विष्णु कुमार साबू द्वारा 51 लाख रुपये से बनवाए गए कक्षा कक्षों का भी उद्घाटन किया गया.

गोविंद डोटासरा पर जोरदार हमला: मदन दिलावर ने कहा कि "न तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते हैं और न ही मैं, जबकि आपकी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने जब टीचरों से पूछा गया, तो जवाब आया कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है. गोविंद सिंह डोटासरा के समय रेट कार्ड चलता था. थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर के लिए 4 माह, सेकंड ग्रेड के लिए 3 महीने और फर्स्ट ग्रेड के लिए ढाई महीने की सैलरी ली जाती थी. इन कारनामों को पूरा जगत जानता है."

स्कूल में पौधा लगाते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat kota)

सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लगा दिए: उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को महा झूठा व्यक्ति बताया. दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं खोले, बल्कि हिंदी माध्यम के स्कूलों पर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लगा दिया. राजस्थान भर में प्रचार किया कि हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए, लेकिन वहां न तो अंग्रेजी माध्यम के टीचर्स दिए गए और न ही बिल्डिंग. हिंदी माध्यम के टीचर्स को भेज दिया गया. नतीजतन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के स्कूलों में टीचर्स की कमी हो गई. कांग्रेस सरकार और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों का नुकसान किया है.

कक्षों का लोकार्पण करते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat kota)

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अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं: मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि वो अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हैं. हर भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मजबूत आधारभूत ढांचा, शिक्षक और व्यवस्था होनी चाहिए. हम इसे ठीक कर रहे हैं. पूर्व सरकार ने स्कूल खोल दिए, लेकिन टीचरों के पद नहीं भरे. दूसरे स्कूलों से टीचर्स ले आए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्देश है कि जितने स्कूल या संकाय खोले गए हैं, उतने ही टीचर्स की भर्ती पहले हो, इसलिए इस बार कोई नया स्कूल या संकाय नहीं खोला जाएगा. रिटायर होने वाले टीचर्स की गणना कर भर्ती प्रक्रिया चल रही है.